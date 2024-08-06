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凱米災後嘉縣議員向卓榮泰建言 國土計畫法從長計議重新檢討

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
上月底強颱凱米災後，行政院長卓榮泰到嘉義縣水上鄉勘災，曾任2屆太保市長、農會總幹事的黃榮利議員（左），針對國土計畫法向卓榮泰（中）建議，國土計畫必須從長計議，重新檢討。記者魯永明／翻攝
上月底強颱凱米災後，行政院長卓榮泰到嘉義縣水上鄉勘災，曾任2屆太保市長、農會總幹事的黃榮利議員（左），針對國土計畫法向卓榮泰（中）建議，國土計畫必須從長計議，重新檢討。記者魯永明／翻攝

國土計畫法明年4月30日上路，嘉義縣長翁章梁表態支持延後施行，表示還要充分與民眾溝通。上月底強颱凱米災後，行政院長卓榮泰到嘉義縣水上鄉勘災，曾任2屆太保市長、農會總幹事的黃榮利議員，針對國土計畫法向卓榮泰建議，國土計畫必須從長計議，重新檢討，否則會造成有限的建地，越飆越高。

黃榮利說，凱米強颱是最漫長的颱風，放最久颱風假，未來，要住在哪裡最安全？住在山上害怕土石流，住在海邊擔心地層下陷，住溪邊又惟恐溢堤，還是住在平原最安全。

但明年「國土計畫法」正式上路，將優良農地定型，必須做為永久生產用，那麼，未來安全居住環境在哪裡？他趁凱米颱風來襲，行政院長卓榮泰來嘉縣視察災情，當面向他反映，國土計畫必須從長計議，重新檢討，否則會造成有限的建地，越飆越高。

黃榮利表示，物以稀為貴，目前高昂房價就是這樣造成的，這是民眾與年輕人購屋所不樂見的，如果，適度開放宜居土地，讓百姓住得安全，才能減輕政府每次天災帶來的重建經費付出。

針對國土計畫法明年上路，翁章梁說，國土計畫立意良善，但還需充分與民眾溝通，取得共識，不宜匆促上路，造成民怨及恐慌，嘉縣國土計畫畫設國土保育區約42％、農業發展區約37％、城鄉發展區約7％，國土計畫法2016年公告實施，陸續展開國土3階段工作，至今縣府舉辦數十場民眾公聽會或說明會，持續接獲民眾反映草案與現況使用不盡相符。

翁章梁表示，嘉縣幅員含山區、平原、沿海，18鄉鎮市面對議題不同，涉及國土保育區畫設，如縣內3大河川水系：北港溪、朴子溪及八掌溪完成治理工程計畫，應盡速調整河川區範圍；另，山區土地存在林班地解編，飲用水源水質保護區畫設檢討等，有賴相關單位在國土法上路前積極協調溝通，才能讓土地有序利用。

凱米颱風 卓榮泰 國土計畫法 溝通 翁章梁

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