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網傳嘉義城隍廟信眾搶拿供品 廟方：祭典結束發給贊助者普供品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國定古蹟嘉義城隍廟農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家。 記者魯永明／翻攝
國定古蹟嘉義城隍廟農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家。 記者魯永明／翻攝

國定古蹟嘉義城隍廟8月4日農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家；廟方說，是參加贊助的信眾，每人繳交千元由廟方統一採購供品，祭典結束取拿供品回家，信眾排隊領取供品，場面秩序良好。

網傳城隍廟開普祭典結束，工作人員拆除大型創意造型的供品，許多信眾擠在廟前牌樓拿供品，還有貨車載供品，有網友以為許多宮廟祭典結束搶拿供品場面，也在城隍廟上演。

城隍廟總幹事葛永樂說，沒有搶供品，供品是信眾每人繳千元，由廟方統一採購供品，有白米包及各種包裝食品等，祭典結束，贊助出錢的信眾拿單據領取供品回家，吃平安，未出錢贊普信眾不能領取，今年共3000信眾參加贊普。

葛永樂說，廟方中元普度供品，依傳統結束後統一分送縣市弱勢團體、安養及慈善機構，普施做愛心，部分贊普信眾不領取回家，由廟方統一代為處理，連同廟方普度供品，結束後統一分送縣市弱勢團、安養及慈善機構。

嘉義輪普傳統登場，承襲百年傳統「起於城隍廟，終於地藏庵」，城隍廟率先宣告鬼門開，接下來1個月，由各區角頭廟宇依據廟、里、街、巷輪流普度，「嘉義城隍廟中元祭典」2021年獲市府無形文化資產審議會通過登錄為無形文化資產。

國定古蹟嘉義城隍廟農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家。 記者魯永明／翻攝
國定古蹟嘉義城隍廟農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家。 記者魯永明／翻攝
國定古蹟嘉義城隍廟農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家。 記者魯永明／翻攝
國定古蹟嘉義城隍廟農曆7月1日開鬼門，舉行「城隍開恩，全嘉開普」登場，豐盛創意大小供品吸睛，祭典結束，網傳信眾大排長龍搶拿供品帶回家。 記者魯永明／翻攝

供品 城隍廟 文化資產

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