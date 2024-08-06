全新冷鏈上路 麻豆文旦大果 收購300噸

接近文旦產季，台南麻豆文旦估計本月下旬起採收，為分散市場穩定行情，麻豆區農會昨天啟動收購大果，農會指出，全新冷鏈設備上路後，預計4天內收完300公噸，較去年數量增3倍。雖然因凱米颱風影響估計今年減產2成，有農民認為，文旦採收期離中秋節銷售旺季不到1個月，去化壓力未減。

台南市農業局表示，南市今年文旦種植面積1097公頃、原預估產量2萬6000公噸，麻豆約840公頃居冠，凱米颱風過後評估減產約2成、減少約5200公噸，所幸品質穩定，已不少果農接單因應，相關文旦產銷緊鑼密鼓作業中。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，農糧署補助逾5千萬元已完成兩座全新冷鏈設備，預計昨起至8日，4天內預估收購300公噸，比去年數量增3倍，收購價每公斤16元，收購對象為農會文旦產銷班員且有產銷履歷者，以控管收購文旦品質，同時也由各產銷班班長為往來窗口，依照排定日期交貨。

孫慈敏指出，此波300公噸是目前冷鏈設施的最大收購量，未來再視狀況滾動式調整。

一般文旦最適合採收節氣在農曆「白露」前後10天，不過近年來因高溫，採收有提早趨勢。劉姓柚農說，今年白露是9月7日，距離中秋節大約10天，預估本月下旬採收文旦，文旦上市銷售期不到1個月，相較去年逾月以上，銷售時間壓縮、壓力不小。

也有農民直言，文旦屬應景作物，中秋節前後價格丕變；麻豆農會表示，近年將文旦大果用於中元祭拜或委由農會加工，產製文旦咖啡、文旦精油、柚子醬、洗髮精等，更融入文創元素提高產品附加價值，來化解產銷壓力。