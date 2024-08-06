聽新聞
test
0:00 / 0:00

全新冷鏈上路 麻豆文旦大果 收購300噸

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南麻豆區農會昨天啟動收購文旦大果，農會指出，冷鏈設備到位後，今年收購數量較去年增加3倍。記者謝進盛／攝影
台南麻豆區農會昨天啟動收購文旦大果，農會指出，冷鏈設備到位後，今年收購數量較去年增加3倍。記者謝進盛／攝影

接近文旦產季，台南麻豆文旦估計本月下旬起採收，為分散市場穩定行情，麻豆區農會昨天啟動收購大果，農會指出，全新冷鏈設備上路後，預計4天內收完300公噸，較去年數量增3倍。雖然因凱米颱風影響估計今年減產2成，有農民認為，文旦採收期離中秋節銷售旺季不到1個月，去化壓力未減。

台南市農業局表示，南市今年文旦種植面積1097公頃、原預估產量2萬6000公噸，麻豆約840公頃居冠，凱米颱風過後評估減產約2成、減少約5200公噸，所幸品質穩定，已不少果農接單因應，相關文旦產銷緊鑼密鼓作業中。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，農糧署補助逾5千萬元已完成兩座全新冷鏈設備，預計昨起至8日，4天內預估收購300公噸，比去年數量增3倍，收購價每公斤16元，收購對象為農會文旦產銷班員且有產銷履歷者，以控管收購文旦品質，同時也由各產銷班班長為往來窗口，依照排定日期交貨。

孫慈敏指出，此波300公噸是目前冷鏈設施的最大收購量，未來再視狀況滾動式調整。

一般文旦最適合採收節氣在農曆「白露」前後10天，不過近年來因高溫，採收有提早趨勢。劉姓柚農說，今年白露是9月7日，距離中秋節大約10天，預估本月下旬採收文旦，文旦上市銷售期不到1個月，相較去年逾月以上，銷售時間壓縮、壓力不小。

也有農民直言，文旦屬應景作物，中秋節前後價格丕變；麻豆農會表示，近年將文旦大果用於中元祭拜或委由農會加工，產製文旦咖啡、文旦精油、柚子醬、洗髮精等，更融入文創元素提高產品附加價值，來化解產銷壓力。

中秋節 文旦 農會

延伸閱讀

凱米重創高雄山區…異地收容安置處所待13天 災區安置民眾陸續返家

凱米颱風造成彰化多處大淹水 民眾怒檢討防洪措施

凱米襲台期間協助救災 顧立雄慰勉空軍第六聯隊

凱米走了還在積水…彰化2鄉大淹水「50年來最嚴重」 檢討會點出2主因

相關新聞

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

凱米颱風侵台，打亂農民復耕路，；在地方強烈建議下，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月1...

曾文溪出海口 擱淺貨輪殃及 40甲蛤蠣死亡

凱米颱風造成南部沿岸8艘貨輪擱淺，還未排除，台南有3艘，其中曾文溪出海口的「KETA（凱塔）號」雜貨輪掉落貨櫃，漁民說，...

燈藝師回收大型花燈 點亮口湖下崙

台灣燈會藝師王耀新返鄉雲林口湖鄉下崙投入社造，把許多曾在台灣燈會展過的大型花燈改造裝修，村內公園用花燈裝飾得彩亮繽紛，高...

全新冷鏈上路 麻豆文旦大果 收購300噸

接近文旦產季，台南麻豆文旦估計本月下旬起採收，為分散市場穩定行情，麻豆區農會昨天啟動收購大果，農會指出，全新冷鏈設備上路...

3千戶受影響…台南鹽水用餐時間水管挖破 居民哀號：一周前才淹大水

台南市鹽水區今晚7點傳出施工單位不慎挖破自來水管，至少有3000戶人家停水或水壓降低用水受影響，正由水公司及施工單位漏夜...

颱風後一周清出逾5千積水容器 台南全市消毒防登革熱

颱風過後積水多，加上天氣炎熱，正是登革熱病媒蚊孳生期，南市環保局把握黃金孳清期，上周利用周六、周日理環境清潔日，清出34...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。