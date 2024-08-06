燈藝師回收大型花燈 點亮口湖下崙

台灣燈會藝師王耀新返鄉雲林口湖鄉下崙投入社造，把許多曾在台灣燈會展過的大型花燈改造裝修，村內公園用花燈裝飾得彩亮繽紛，高達8公尺的2019年台灣燈會副燈更重新展在天安宮旁邊，並開辦沁窟丫腳藝術季當主燈，展到11日，被譽為「社區的國家級燈會」。

藝術季前晚啟燈並舉行花燈踩街，火車造型的各式花燈繽紛遊街，宛如把迪士尼嘉年華會移植到偏鄉漁村，熱鬧又充滿在地生命。王耀新說，社造不僅改造環境更要改造人心，感謝村民贊助合作，歡迎大家來觀賞。

口湖下崙地區長年飽受海水倒灌肆虐，水患帶來垃圾髒亂，一直是村子的痛，58歲王耀新8年前教職退休返鄉，和胞弟王耀瑞成立崙中村「沁窟丫腳文創協會」，兩兄弟花費幾年把荒廢殘屋、廢地加以整修，垃圾場變綠地、髒水池變美麗湖岸，並將許多燈會遺留下來的花燈運回來，改造後變社區創造亮點素材。

王耀新在社區擺20多座大型花燈，其中包括他學生的燈王作品，最近把2019年屏東主辦台灣燈會的副燈「東港故事」中高達8公尺作品「絢櫻女神（象徵庇佑漁港）」運回天安宮旁廣場重新組裝，並由友人贊助燈光，成為沁窟丫腳藝術季主燈。