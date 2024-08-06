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燈藝師回收大型花燈 點亮口湖下崙

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林口湖鄉下崙沁窟丫腳文創協會理事長王耀新回收台灣燈會的花燈，在社區開辦燈會藝術季，歡迎大家前往參觀。記者蔡維斌／翻攝
雲林口湖鄉下崙沁窟丫腳文創協會理事長王耀新回收台灣燈會的花燈，在社區開辦燈會藝術季，歡迎大家前往參觀。記者蔡維斌／翻攝

台灣燈會藝師王耀新返鄉雲林口湖鄉下崙投入社造，把許多曾在台灣燈會展過的大型花燈改造裝修，村內公園用花燈裝飾得彩亮繽紛，高達8公尺的2019年台灣燈會副燈更重新展在天安宮旁邊，並開辦沁窟丫腳藝術季當主燈，展到11日，被譽為「社區的國家級燈會」。

藝術季前晚啟燈並舉行花燈踩街，火車造型的各式花燈繽紛遊街，宛如把迪士尼嘉年華會移植到偏鄉漁村，熱鬧又充滿在地生命。王耀新說，社造不僅改造環境更要改造人心，感謝村民贊助合作，歡迎大家來觀賞。

口湖下崙地區長年飽受海水倒灌肆虐，水患帶來垃圾髒亂，一直是村子的痛，58歲王耀新8年前教職退休返鄉，和胞弟王耀瑞成立崙中村「沁窟丫腳文創協會」，兩兄弟花費幾年把荒廢殘屋、廢地加以整修，垃圾場變綠地、髒水池變美麗湖岸，並將許多燈會遺留下來的花燈運回來，改造後變社區創造亮點素材。

王耀新在社區擺20多座大型花燈，其中包括他學生的燈王作品，最近把2019年屏東主辦台灣燈會的副燈「東港故事」中高達8公尺作品「絢櫻女神（象徵庇佑漁港）」運回天安宮旁廣場重新組裝，並由友人贊助燈光，成為沁窟丫腳藝術季主燈。

口湖鄉 台灣燈會 花燈

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