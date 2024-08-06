曾文溪出海口 擱淺貨輪殃及 40甲蛤蠣死亡

凱米颱風造成南部沿岸8艘貨輪擱淺，還未排除，台南有3艘，其中曾文溪出海口的「KETA（凱塔）號」雜貨輪掉落貨櫃，漁民說，散落生鮮肉類都腐臭，更造成養殖蛤蠣大量死亡，貨櫃碎片也讓人不敢出海捕魚，嚴重影響生計。立委陳亭妃昨開協調會要求最快速度完成保險給付認定；南市環保局指出，會防發生漏油等汙染等情形。

立委林俊憲前天也要求盡速協助擱淺船隻脫離，避免造成不可逆的環境汙染。交通部航港局表示，凱塔號目前已完成清除岸際貨櫃6個，預計7日清除完成，台江國家公園管理處持續完成岸際貨物的清理作業，船體移除作業預計10日前提出相關計畫，將會商相關單位後確認移除方式。

航港局也指出，擱淺黃金海岸的「ALANO（阿諾）號」已要求船東於7日前提船體移除計畫；於曾文溪南方的「DOPPHIN（多芬）號」，要求船東昨提出船體移除計畫，會與相關單位進一步確認移除方式。

「凱塔號」雜貨輪擱淺在曾文溪西南1.8海里處，陳亭妃指出，上月25日擱淺後，因為凱米颱風期間海浪強襲，造成貨輪上32只貨櫃四散漂流在曾文溪出海口沿岸，部分則沉入海底，而且貨櫃內的生鮮肉品貨物全部散落，輪船油汙也造成水質受汙染。

陳亭妃邀航港局、台南市農業局、台江國家公園管理處、貨輪保險公司等單位開協調會。

有漁民說，凱塔號貨輪的物品散落出來，許多生鮮肉類都腐臭，周邊環境「臭薟薟（台語，指刺鼻臭味）」，也造成養殖40多甲的蛤蠣大量死亡，漂流出來的貨櫃碎片更會造成漁網破裂，讓大家這幾天都不敢出海捕魚，希望相關單位可以協助清理。

保險公司人員說，只要提出相關證明與資料，在合情合理的範圍內，都會盡力彌補與溝通，希望能減少漁民的損失。陳亭妃指出，漁民則需要提供損害範圍的定位資料、受害照片或是無法出海、出港的相關證明，在23日以前完成所有申報，後續進一步由第三方公正單位進行調查。

南市環保局表示，每天都派員前往查看，防漏油等汙染情事發生。