聽新聞
test
0:00 / 0:00

3千戶受影響…台南鹽水用餐時間水管挖破 居民哀號：一周前才淹大水

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疑施工單位不慎挖破水管，台南鹽水區今晚無預警停水，居民急跳腳。圖 ／顏姓居民提供
疑施工單位不慎挖破水管，台南鹽水區今晚無預警停水，居民急跳腳。圖 ／顏姓居民提供

台南市鹽水區今晚7點傳出施工單位不慎挖破自來水管，至少有3000戶人家停水或水壓降低用水受影響，正由水公司及施工單位漏夜搶修中，居民哀嚎說，一周前才經歷凱米颱風淹大水，現在又是無預警停水，日子真的難過。

自來水公司第六區處晚間表示，經查，國土署進行鹽水區復興路拓寬明達橋改建工程，現場進行鑽探作業，誤損本公司管線，本公司今晚7點半進場搶修，造成鹽水區約3千多戶水壓降低、4百多戶停水；目前進行開挖尋找漏水點中，預計深夜11點半前搶修完成，逐步恢復正常供水。

市議員王宣貿獲通報趕往現場了解；他說，搶修人員告訴他，目前正在抽水尋找破損之處，盡速搶修，預估恢復供水可能要到晚間11點。

挖斷水管地點疑似在市道172線鹽水明達高中附近的明達橋，台南市政府獲中央補助近五成經費7.06億元進行全線拓寬，現場正進行拓寬施工，本月2日甫動工，據查，有工人疑不慎挖破輸水幹線導致漏水，自來水公司今下午4點多偵測到異常，往下開挖3.5公尺發現滲水處後，緊急關閉輸水幹線進行搶修，附近鹽水3000多戶停水或水壓降低無法正常供水，由於正值晚間用餐時間，不少商家突然無水可用生意緊急喊卡急跳腳。

當地顏姓居民無奈說，晚間7點突然停水，鄰居們都跑出來詢問，尤其正逢下班時間，沒水洗澡也無法煮飯，要去一些餐飲店買晚餐還是碰壁，他苦笑說，鹽水近來不是大淹水，就是沒水用，真的超傻眼。

疑施工單位不慎挖破水管，台南鹽水區今晚無預警停水，居民急跳腳。圖 ／顏姓居民提供
疑施工單位不慎挖破水管，台南鹽水區今晚無預警停水，居民急跳腳。圖 ／顏姓居民提供

停水 凱米颱風 台南 水公司 淹水 漏水

延伸閱讀

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

台南新營復興路15.25億拓寬今動土 紓解大新營嘉義交通

自來水設備檢驗 桃園5區12、13日23.4萬戶停水、降壓23小時

桃園5區8月12日起停水「最長23小時」 影響17萬戶

相關新聞

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

凱米颱風侵台，打亂農民復耕路，；在地方強烈建議下，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月1...

3千戶受影響…台南鹽水用餐時間水管挖破 居民哀號：一周前才淹大水

台南市鹽水區今晚7點傳出施工單位不慎挖破自來水管，至少有3000戶人家停水或水壓降低用水受影響，正由水公司及施工單位漏夜...

颱風後一周清出逾5千積水容器 台南全市消毒防登革熱

颱風過後積水多，加上天氣炎熱，正是登革熱病媒蚊孳生期，南市環保局把握黃金孳清期，上周利用周六、周日理環境清潔日，清出34...

台灣美食展最後1天 黃偉哲現身台南館促銷農特產

台南市長黃偉哲今天在2024台灣美食展最後1天再前往台北世界貿易中心展場台南館，協助促銷農特產，多項參展限定版伴手禮盒陸...

新營交流道北上出口增設高架匝道 今獲高公局審查通過

中山高台南新營交流道北上匝道交通長期壅塞，地方怨聲載道，經爭取增設高架匝道，今天獲交通部高速公路局審核通過，預估總工程經...

自己家鄉的小吃自己推廣！返鄉青年拍短片 行銷台南東山美食

自己家鄉小吃自己行銷；出身台南東山的返鄉青年張威展及盧彥守完成拍攝短影音行銷東山美食，更邀請邀請來自法國至東山國中為偏鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。