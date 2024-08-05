3千戶受影響…台南鹽水用餐時間水管挖破 居民哀號：一周前才淹大水

台南市鹽水區今晚7點傳出施工單位不慎挖破自來水管，至少有3000戶人家停水或水壓降低用水受影響，正由水公司及施工單位漏夜搶修中，居民哀嚎說，一周前才經歷凱米颱風淹大水，現在又是無預警停水，日子真的難過。

自來水公司第六區處晚間表示，經查，國土署進行鹽水區復興路拓寬明達橋改建工程，現場進行鑽探作業，誤損本公司管線，本公司今晚7點半進場搶修，造成鹽水區約3千多戶水壓降低、4百多戶停水；目前進行開挖尋找漏水點中，預計深夜11點半前搶修完成，逐步恢復正常供水。

市議員王宣貿獲通報趕往現場了解；他說，搶修人員告訴他，目前正在抽水尋找破損之處，盡速搶修，預估恢復供水可能要到晚間11點。

挖斷水管地點疑似在市道172線鹽水明達高中附近的明達橋，台南市政府獲中央補助近五成經費7.06億元進行全線拓寬，現場正進行拓寬施工，本月2日甫動工，據查，有工人疑不慎挖破輸水幹線導致漏水，自來水公司今下午4點多偵測到異常，往下開挖3.5公尺發現滲水處後，緊急關閉輸水幹線進行搶修，附近鹽水3000多戶停水或水壓降低無法正常供水，由於正值晚間用餐時間，不少商家突然無水可用生意緊急喊卡急跳腳。

當地顏姓居民無奈說，晚間7點突然停水，鄰居們都跑出來詢問，尤其正逢下班時間，沒水洗澡也無法煮飯，要去一些餐飲店買晚餐還是碰壁，他苦笑說，鹽水近來不是大淹水，就是沒水用，真的超傻眼。