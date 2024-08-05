颱風後一周清出逾5千積水容器 台南全市消毒防登革熱
颱風過後積水多，加上天氣炎熱，正是登革熱病媒蚊孳生期，南市環保局把握黃金孳清期，上周利用周六、周日理環境清潔日，清出3488個積水容器，累計1周來已超過5千個積水容器。近日陸續鎖定淹水區擴大清消，今天已完成全市21區191里消毒作業，市府號召市民動起來，全力防範登革熱。
環保局長許仁澤表示，風災雨後病媒蚊增多，要徹底防治登革熱，環境整理、孳清的重要性遠勝於化學噴藥，平時各區公所固定每月第2周辦理環境清潔日，因應颱風後環境清潔需要，3、4日全市公所同步辦理環境清潔日，加強居家環境清潔及孳生源清除工作，環保局後續會進行複查。
環保局統計，颱風來臨前一周，清除約3000個積水容器，而最近一周就清了5000多個積水容器，值得注意的是，大樓地下室、停車場積水情形較過去嚴重，呼籲民眾盡速清理，莫成登革熱病媒蚊孳生溫床。
南市環保局統計3、4日與公所共巡查2134處孳生源、清理883個髒亂點與8.7公噸廢棄物，本周持續加強區里環境巡查，一旦查獲陽性孳生源孑孓，依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，請民眾務必落實環境清潔，以免受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言