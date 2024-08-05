颱風後一周清出逾5千積水容器 台南全市消毒防登革熱

颱風過後積水多，加上天氣炎熱，正是登革熱病媒蚊孳生期，南市環保局把握黃金孳清期，上周利用周六、周日理環境清潔日，清出3488個積水容器，累計1周來已超過5千個積水容器。近日陸續鎖定淹水區擴大清消，今天已完成全市21區191里消毒作業，市府號召市民動起來，全力防範登革熱。

環保局長許仁澤表示，風災雨後病媒蚊增多，要徹底防治登革熱，環境整理、孳清的重要性遠勝於化學噴藥，平時各區公所固定每月第2周辦理環境清潔日，因應颱風後環境清潔需要，3、4日全市公所同步辦理環境清潔日，加強居家環境清潔及孳生源清除工作，環保局後續會進行複查。

環保局統計，颱風來臨前一周，清除約3000個積水容器，而最近一周就清了5000多個積水容器，值得注意的是，大樓地下室、停車場積水情形較過去嚴重，呼籲民眾盡速清理，莫成登革熱病媒蚊孳生溫床。

南市環保局統計3、4日與公所共巡查2134處孳生源、清理883個髒亂點與8.7公噸廢棄物，本周持續加強區里環境巡查，一旦查獲陽性孳生源孑孓，依廢棄物清理法裁處3000至6000元罰鍰，請民眾務必落實環境清潔，以免受罰。