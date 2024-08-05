台灣美食展最後1天 黃偉哲現身台南館促銷農特產

台南市長黃偉哲今天在2024台灣美食展最後1天再前往台北世界貿易中心展場台南館，協助促銷農特產，多項參展限定版伴手禮盒陸續銷售一空。

台南市政府發布新聞稿表示，黃偉哲繼活動開幕日後再現身台南館，邀民眾試吃芒果丁、柴焙桂圓黑糖地瓜酥、官田區農會菱角排骨、菱角豬腳與菱角貢丸組合等台南限定好物，並推薦「南農選禮」等優質台南農特產伴手禮。

黃偉哲告訴現場民眾，台南館邀多家農會及招募34間熱門店家，現場展示100項台南好禮及美食，提供超過20種品項試吃，還安排台南米其林推薦餐廳主廚示範虱目魚料理，有吃有拿又好買。

他說，除台南館，還有多家台南店家參與其他主題館展出，如度小月、鮮蒸蝦仁肉圓、大水缸酸梅湯、田媽媽長盈海味屋及下營田媽媽鵝鄉園餐廳等，代表台南37個行政區處處有驚喜和美味，希望更多外縣市民眾走訪台南。

南市府觀光旅遊局長林國華表示，台南館展出種類豐富多樣，參觀民眾迴響熱烈，限定禮盒銷售一空，不少人表達旅遊台南意願，希望有機會直接體驗台南美味。