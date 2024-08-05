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新營交流道北上出口增設高架匝道 今獲高公局審查通過

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
新營交流道北上出口增設高架匝道，今獲高公局審查通過，預估總工程經費約6.48億元。圖／台南市政府交通局提供
新營交流道北上出口增設高架匝道，今獲高公局審查通過，預估總工程經費約6.48億元。圖／台南市政府交通局提供

中山高台南新營交流道北上匝道交通長期壅塞，地方怨聲載道，經爭取增設高架匝道，今天獲交通部高速公路局審核通過，預估總工程經費約6.48億元，預估未來施工工期約16個月，市府表，示將克服困難爭取早日動工，徹底改善交通瓶頸。

新營交流道是大新營地區最重要對外交通要道，但北側出口交流道匝道復興路、長榮路口長期壅塞，上下班車陣更常回堵至高速公路主線道，甚至連市長黃偉哲也多次堵在車陣，交通局在新營交流道右側出口，在匝道至復興路620巷口約700公尺改善，包括增設平面匝道及高架匝道，同時調整平面道路（復興路）車道改善，日前已完成新營交流道改善案可行性研究提送交通部。

今天下午傳出喜訊，全案已經由交通部高速公路局審查通過，後續工程設計施工將由高速公路局施作。市長黃偉哲表示，非常感謝交通部高速公路局的支持，迅速辦理審查作業並審查通過，解決新營交流道長期的壅塞，也是地方民眾引頸期盼多年的交通建設。

交通局長王銘德指出，新營交流道北出右轉匝道，歷經多年相關標誌標線號誌改善效果仍有限，交通局自前年年5月著手辦理可行性評估案，提出北上出口增設高架匝道跨越長榮路銜接復興路方案，預估總工程經費約6.48億元，該案長期獲得當地立委、議員及民眾支持，經多次邀集相關單位召開協調會議及地方說明會，歷經2年多努力，終獲得交通部高速公路局審查通過，完工後對大新營交通，將會有顯著改善。

新營交流道北上出口增設高架匝道，今獲高公局審查通過，預估總工程經費約6.48億元。圖／台南市政府交通局提供
新營交流道北上出口增設高架匝道，今獲高公局審查通過，預估總工程經費約6.48億元。圖／台南市政府交通局提供

交通部 台南 車道 長榮 高速公路 黃偉哲

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