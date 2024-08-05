自己家鄉的小吃自己推廣！返鄉青年拍短片 行銷台南東山美食

自己家鄉小吃自己行銷；出身台南東山的返鄉青年張威展及盧彥守完成拍攝短影音行銷東山美食，更邀請邀請來自法國至東山國中為偏鄉學童教授英文的愛蓮與克里斯體驗東山的美食與文化魅力，拍攝成「2024 Time 4 Dongshan」8月9日將在東山國中首映。

東山商圈美食近年逐漸打出知名度，南市觀旅局出版「台南400臺南37區美食旅遊手冊」，東山區有5店家獲選，包括籃記東山鴨頭、日喜豆花、東山威記原汁排骨湯、素人麵線、大鋤花間咖啡等，假日常遊客如織。

張威展原來北漂台北學廚藝，後回東山家鄉開設「威記排骨湯」，原汁排骨湯及土雞肉飯小吃店，吸引不少遊客慕名而來，盧彥守原在嘉義某機械工廠上班，因東山家鄉缺少素食店而投入，其經營「素人麵線」源自東山碧軒寺早齋文化，麵線羹以紅麵線為底，加入豐富蔬菜配料，已成吃素族群最愛，研發的香菜辣椒醬更是一絕。

張威展、盧彥守透過網路平台積極分享東山的美食、旅遊景點及料理製作，並拍攝影片介紹東山的鴨頭、肉丸、豆花、沙鍋魚頭等特色美食，探訪美食背後的故事。

張威展表示，日前與東山國中校長鄭光佑攜手合作，製作1支推廣英語教育與觀光的影片，力求讓東山在地文化得以曝光的「2024 Time 4 Dongshan」，本月9日將在東山國中首映。

他指出，愛蓮與克里斯應邀至東山國中為偏鄉學童教授英文，英語已成為與世界溝通主要語言，透過兩人參加「東山迎佛祖」走古香路，及品嘗在地小吃，可了解外國人眼中東山在地文化與美食，也盼將家鄉一些特色小吃躍上國際舞台。