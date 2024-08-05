回收台灣燈會花燈…雲林燈師王耀新讓「死燈變活燈」 自辦國家級社區燈會

社區也能開辦國家級燈會！美術研究所畢業任教多年的口湖鄉下崙台灣燈會藝師王耀新，返鄉投入社造，運用個人燈藝巧思，回收許多曾在台灣燈會展過的大型花燈，細心改造裝修，不僅把村內各角落公園，用花燈裝飾得彩亮繽紛，更把高達八米的2019年台灣燈會副燈重新展示在大廟旁開辦沁窟丫腳藝術季，晚間花燈車踩街滿滿迪士尼嘉年華風情，被譽為社區國家級燈會。

長年飽受海水倒灌肆虐的口湖鄉下崙地區，水患帶來垃圾髒亂一直是村子的痛，58歲的王耀新8年前教職退休返鄉，和弟弟王耀瑞投入花燈製作，一心想改造家鄉環境的他，即籌組成立崙中村「沁窟丫仔腳發展協會」，和弟弟運用美術工藝專長與思維，全心投入造社。

王耀新兩兄弟花費幾年從規畫、遊說地主到整地，逐一重手改造，不僅保留「沁窟村」的水域原貌，把許多荒廢多年的殘屋廢地加以整修，以最節省的經費，靠著雙手和巧思逐漸改變村子風貌，垃圾場變綠地，髒水池變美麗湖岸，魚蝦洄游。

基礎工打好了，兩兄弟就運用個人的美術專才，把許多燈會遺留下來的花燈運回來，攜手進行裝修改造，讓「死燈變活燈」，重新閃亮在村子許多角落，化腐朽為神奇，許多廢棄器材，經兩兄弟鬼斧神工的巧手，變成社區創造亮點的素材，相當難得。

在屏東的國中任教的王耀新，指導學生參加台灣燈會競賽3度拿下燈王佳績，也曾和弟弟參與2015到2022年台灣燈會的副燈製作，他說，多數花燈在熄燈後都有人認養，因花燈有壽命，一旦認養燈失色了，他就再回收改裝，骨架完好，花燈的生命就存在，換上新裝仍可重新活亮起來。

王耀新在社區擺設20多座大型花燈，其中包括他的學生燈王作品，琳瑯滿目，最近更把2019台灣燈會的副燈「東港故事」高達八米的「絢櫻女神」（象徵庇佑漁港）作品運回大廟旁廣場重新組裝，並由友人贊助燈光，成為「沁窟丫腳藝術季」的主燈。

藝術季昨晚開燈並舉行花燈踩街，火車造型的各式花燈繽紛遊街，宛如把迪士尼嘉年華會移植到偏鄉漁村，光彩熱鬧又充滿在地生命，王耀新說，社造需要耐心，不僅改造環境更要改造人心，感謝村民贊助合作，沁窟丫腳花燈展至本月11日，歡迎大家來觀賞這國家級的社區燈會。