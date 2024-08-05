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台南隆田園區消暑季 吃冰、親近文資兼體驗水圳風情

中央社／ 台南5日電

台南隆田ChaCha文資教育園區配合烏山頭水庫灌溉放水，將於10、11日開放園區內水圳支流供民眾親水消暑，同時舉辦冰品主題活動，提供各類型冰飲品讓遊客吃冰之餘親近文資。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，隆田Cha Cha園區過往曾是總爺、蕭壠糖廠運送糖至高雄港出口的轉運站，甘蔗、五分車及冰棒是許多老一輩民眾兒時回憶，園區將文資歷史轉譯，以平易近人冰品活動拉近民眾與文資距離。

謝仕淵指出，園區定於10、11日舉辦「隆田ChaCha消暑季」，配合烏山頭水庫灌溉放水，將開放遊客使用園區內水圳支流消暑，並擴大舉辦以冰品為主題系列活動，集結不同類型冰飲品、熟食及手工藝攤商冰品市集，以及冰品闖關等活動。

他說，冰品闖關遊戲帶入各國冰品知識，例如土耳其冰淇淋小祕密、印度或馬來西亞流行冰品介紹等，小小冰品店長體驗活動則帶小朋友認識冰品食材、設計冰品logo，並親自製作冰品DIY；有興趣民眾可上隆田ChaCha文資教育園區臉書（Facebook）報名。

冰品 台南 烏山頭水庫

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