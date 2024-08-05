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「麟洋配」連霸請吃雞排500份 水林一工程公司大請客歡慶拿金牌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影

麟洋奧運奪金舉國歡騰，雲林縣水林鄉工程公司負責人洪健雄履行賽前網路承諾「麟洋拿金牌、我請吃雞排」，預定請吃500份，今天在水林鬧區馬路邊，請來豪記炸雞餐車，現場炸雞排大請客，首波100份不到1分鐘號碼牌全被拿光，每個人欣喜同慶，群眾高喊，台灣拿金牌、吃雞排，氣氛昂揚，洪健雄說，請吃雞排是小事，為台灣感動，光是重播看五次整夜沒睡才是天大喜事。

麟洋奪金喜訊歡慶昨晚全台炸開，延續今天「麟洋配一級棒」的呼聲仍傳遍街頭巷尾，雲林縣水林鄉一家工程公司負責人洪健雄和李佩蓉夫妻，從金牌賽前，就在網路公開宣布，如果麟洋配奪金，將請吃雞排300份，沒想到麟洋不負眾望奪金，洪健雄今天履行承諾並和連炸雞餐車黃老板高興追加到500份，鄉民代表陳文正、調委會主席余國任也共襄盛舉。

今天下午時間未到就有大批人從網路和村子廣播器獲知趕往排隊，餐車在水林鄉水林路邊忙著炸雞排，洪健雄說，他是超級「麟洋迷」昨晚一家人看轉播，緊張刺激，直到獲勝，全家興奮到睡不著，他連看五次重播，除了感動還是感動。

「拿金牌、吃雞排」今天下午二時，準時發放雞排，每個人拿雞排齊聲高喊拿金牌吃雞排，歡聲雷動，鄉代陳文正說，大家很久沒感染到這麼強烈的國家榮耀，連鄉下的小民每個人都興奮不己，用請吃雞排來分享喜悅，展現台灣上下團結一致的的愛國情操，相當感人也很難得。

「就是爽啦！」幾位年輕人大口咬下雞排，尖叫聲為麟洋歡呼笑說，昨晚到現在爽袜退啦！連拄著拐杖的老婆婆也來分享喜悅，她笑說，雞排要多發（意思要多拿金排）！洪健雄說，因炸雞一時無法備料，今天先發一百份，本周三下午再發出400份，歡迎大家一起來共享國家榮耀。

水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉工程公司負責人洪健雄送雞排慶祝麟洋奪金，他笑開懷述說，看到麟洋配奪金，整晚興奮到睡不著，重播都看五次。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉工程公司負責人洪健雄送雞排慶祝麟洋奪金，他笑開懷述說，看到麟洋配奪金，整晚興奮到睡不著，重播都看五次。記者蔡維斌／攝影
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影
水林鄉一家工程公司送雞排500份慶祝麟洋配奧運奪金，吸引大批民眾領取同享喜悅並高喊「拿金牌、吃雞排」。記者蔡維斌／攝影

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