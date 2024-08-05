首度移師台南！文博會8月23日登場 整座城市化身台灣歷史教室

台灣文化創意博覽會今年首度移師台南，將於8月23日至9月1日登場，以「寶島百面」為策展主題，除了大台南會展中心主展場，市府推出串聯活動，讓整座城市化身無邊界大型學校，呈現文化多樣性。

文化部今天在台南舉行媒體交流會，介紹2024台灣文博會策展主題，並邀請策展團隊公開主題展區及各個子展區，以及歷年規模之最的品牌商展區。

文化部政務次長王時思致詞表示，此次在文化策展方面，與台南於1624年建城時間呼應，以「寶島百面」為主題，不僅代表台灣多元且兼容的社會文化，也盼邀請不同群體、住民分享彼此不同歷史觀點及文化詮釋。

王時思表示，此次除了在大台南會展中心主展場，並由台南市政府推出串聯活動，將活動擴及321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，加上推出10條走讀旅遊路線，呼應「台南作為台灣歷史教室」核心理念，主展場中還規劃屏東館與澎湖館，強化地方文化元素。

她說，品牌商展方面，此次在大台南會展中心IP圖像授權及文創商品參展品牌數高達570家，再創台灣文博會歷史新高，並首度規劃親子館，在大台南會展中心戶外，將設置大型3D螢幕，呈現此次活動主視覺，顛覆過往視覺操作，帶來革新與突破，從高鐵台南站與台鐵沙崙站月台就可觀賞。

台南市政府文化局長謝仕淵表示，台南市政府展區以「Lesson：D」為主題，規劃「校本部」、「漫畫校區」、「文創校區」3大核心展出，分別座落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，讓整座城市化身為無邊界大型學校。

謝仕淵表示，在大台南會展中心主展場活動以白天為主，希望透過其他展區將活動延伸到晚上，觀眾白天在展場可以逛一整天，結束後到其他展區聽音樂、看表演，藉文博會找到認識這座城市方式。

2024台灣文博會總策展人羅健毓說，文博會在每年夏天透過一年一度商展與文化策展融合，把台灣文化議題透過不同方式轉換給大家，也讓大家看到屬於這塊土地的各種創意，今年展期整整1週，讓不同族群都能有充分選擇安排時間，到台南享受一場文化盛會。

文化部提供資料指出，2024台灣文博會將由台南市政府展區率先於23日登場，26、27日在大台南會展中心舉辦專業買家日，28日至9月1日開放一般民眾入場，詳細活動內容可上2024台灣文博會官網查詢。