嘉市購物節登錄金額破億 幸運兒爽領現金8千8
嘉義市購物節活動開跑僅5週，累計發票登錄金額突破1億元，發票登錄數量超過15萬筆，登錄速度持續攀升，雲端發票或是電子支付登錄金額都成長83%以上，成績都超過去年同期；破億發票的幸運兒黃先生，獲市府獎金8800元。
突破1億元發票的幸運兒是來自嘉義市的黃先生，黃先生表示，每年都有參加，這次是第一次獲獎，這筆消費金額約2萬多元，是7月初購買生技保養品。他收到獲獎通知時，還以為是詐騙電話。
由於市民在嘉義市消費不但能「滿千送百領現金」、參加「周周抽好禮」，還能意外獲贈市府加碼的破億獎金8800元現金，讓大家好事成雙、歡喜連發，讓黃先生驚喜不已，直呼太超值。
市府表示，目前購物節發票登錄金額已逾1億元，民眾把握消費機會、儘快登錄7月1日起於稅籍設立於嘉義市之店家消費發票，登錄金額累計滿500元即可獲1個抽獎序號，每人最多可獲200個抽獎序號，並可參加每周三直播「周周抽」好禮活動，消費金額愈高、中獎機率愈大，除了每周抽萬元獎金，還有機會將百萬油電車、百萬現金、歐洲機票、光陽電動機車等好禮。
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