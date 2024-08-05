嘉市購物節登錄金額破億 幸運兒爽領現金8千8

嘉義市購物節活動開跑僅5週，累計發票登錄金額突破1億元，發票登錄數量超過15萬筆，登錄速度持續攀升，雲端發票或是電子支付登錄金額都成長83%以上，成績都超過去年同期；破億發票的幸運兒黃先生，獲市府獎金8800元。

突破1億元發票的幸運兒是來自嘉義市的黃先生，黃先生表示，每年都有參加，這次是第一次獲獎，這筆消費金額約2萬多元，是7月初購買生技保養品。他收到獲獎通知時，還以為是詐騙電話。

由於市民在嘉義市消費不但能「滿千送百領現金」、參加「周周抽好禮」，還能意外獲贈市府加碼的破億獎金8800元現金，讓大家好事成雙、歡喜連發，讓黃先生驚喜不已，直呼太超值。