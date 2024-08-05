快訊

台股崩跌…證交所僅「信心喊話」 是否祭救市措施這麼說

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

麟洋配羽球奪金 嘉縣農會送百罐蜂蜜解奧運奪金後遺症

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣農會準備100份國產蜂蜜130克裝，貼上「麟洋奪金 蜂迷全世界」，底下還有「奧運奪金觀賽後遺症」1、喊到喉嚨痛2、興奮到睡不著3、感動到淚牛滿面4、金牌喝到還在宿醉。這瓶蜂蜜就是救星Taiwan NO.1。圖／嘉義縣農會提供
嘉義縣農會準備100份國產蜂蜜130克裝，貼上「麟洋奪金 蜂迷全世界」，底下還有「奧運奪金觀賽後遺症」1、喊到喉嚨痛2、興奮到睡不著3、感動到淚牛滿面4、金牌喝到還在宿醉。這瓶蜂蜜就是救星Taiwan NO.1。圖／嘉義縣農會提供

昨天晚上中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽奪下男雙金牌；為慶祝勝利，嘉義縣農會於臉書發布，國產蜂蜜免費送100份。縣農會總幹事黃貞瑜幽默表示，不少人因為奪金而有喉嚨痛、睡不著、感動流淚及金牌喝到宿醉等後遺症，這蜂蜜剛好能消解奧運奪金後遺症。中午發送時間一到已被索取一空。令人感動的是拿到蜂蜜的民眾都有向「麟洋配」表達愛意跟感謝。

中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰，力克世界排名第一的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，為我國摘下第一金，令許多國人為之瘋狂。

嘉義縣農會立即於臉書發布，「台灣麟洋」再度奧運奪金 剛剛黃總幹事決定8/5（ㄧ）中午12:30國產蜂蜜100份免費送。

今天上午10點不到，即有民眾到位於嘉義市博愛路的縣農會展售中心排隊，農會準備100份國產蜂蜜130克裝，貼上頗具紀念性的標語「麟洋奪金 蜂迷全世界」。 

黃貞瑜說，為幫麟洋配加油，像興奮叫到喉嚨痛、觀賽後幾乎沒睡、播放國旗歌時感動大哭，也有網友喝金牌啤酒喝到宿醉，而蜂蜜有鎮寧安神，止咳潤肺，剛好可以好好「治療」這些後遺症。

黃貞瑜說，縣農會本來就是要幫農民行銷蜂蜜，剛好結合這次「麟洋配」奧運奪金，一來表達祝福，也能幫助蜂農行銷。

她說，中午12點30分開始送蜂蜜，沒多久即送完，拿到蜂蜜的民眾都滿心歡喜，大家也都有向「麟洋配」表達愛意跟感謝的話。

民眾一早即到嘉義縣農會展售中心排隊等候。記者李宗祐／攝影
民眾一早即到嘉義縣農會展售中心排隊等候。記者李宗祐／攝影
嘉義縣農會準備100份國產蜂蜜130克裝，貼上頗具紀念性的標語「麟洋奪金 蜂迷全世界」。圖／黃貞瑜提供
嘉義縣農會準備100份國產蜂蜜130克裝，貼上頗具紀念性的標語「麟洋奪金 蜂迷全世界」。圖／黃貞瑜提供
民眾一早即到嘉義縣農會展售中心排隊等候。記者李宗祐／攝影
民眾一早即到嘉義縣農會展售中心排隊等候。記者李宗祐／攝影
拿到蜂蜜的民眾向「麟洋配」表達愛意跟感謝。圖／嘉義縣農會提供
拿到蜂蜜的民眾向「麟洋配」表達愛意跟感謝。圖／嘉義縣農會提供
慶祝「麟洋配」巴黎奧運奪金嘉義縣農會準備100份國產蜂蜜免費送，總幹事黄貞瑜說，祝福奪金也為農民行銷。圖／嘉義縣農會提供
慶祝「麟洋配」巴黎奧運奪金嘉義縣農會準備100份國產蜂蜜免費送，總幹事黄貞瑜說，祝福奪金也為農民行銷。圖／嘉義縣農會提供
民眾大排長龍領取嘉義縣農會蜂蜜。圖／嘉義縣農會提供
民眾大排長龍領取嘉義縣農會蜂蜜。圖／嘉義縣農會提供
拿到蜂蜜的民眾和總幹事黃貞瑜一齊向「麟洋配」表達愛意跟感謝。圖／嘉義縣農會提供
拿到蜂蜜的民眾和總幹事黃貞瑜一齊向「麟洋配」表達愛意跟感謝。圖／嘉義縣農會提供

巴黎奧運 蜂蜜 農會

延伸閱讀

「麟洋配」奧運奪金當下 賴清德：我高興到跳起來！

奧運羽球／麟洋配奧運摘金戴資穎喊太強 王齊麟：覺得在做夢

影／奧運金牌入袋 李洋老家長輩廟宇還願 組後援會當他後盾

巴黎奧運北市獎金曝…王齊麟573萬 吳詩儀李孟遠123萬

相關新聞

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

凱米颱風侵台，打亂農民復耕路，；在地方強烈建議下，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月1...

KETA凱達號雜貨輪擱淺、貨物四散 台南漁民苦不堪言

因凱米颱風擱淺在台南曾文溪出海口的「KETA凱達號」雜貨輪，原貨輪上載滿生鮮肉品的32只貨櫃，受海浪衝擊四散漂流在曾文溪...

首度移師台南！文博會8月23日登場 整座城市化身台灣歷史教室

台灣文化創意博覽會今年首度移師台南，將於8月23日至9月1日登場，以「寶島百面」為策展主題，除了大台南會展中心主展場，市...

嘉市購物節登錄金額破億 幸運兒爽領現金8千8

嘉義市購物節活動開跑僅5週，累計發票登錄金額突破1億元，發票登錄數量超過15萬筆，登錄速度持續攀升，雲端發票或是電子支付...

麟洋配羽球奪金 嘉縣農會送百罐蜂蜜解奧運奪金後遺症

昨天晚上中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽奪下男雙金牌；為慶祝勝利，嘉義縣農會於臉書發布，國產蜂蜜免...

凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

凱米颱風造成雲林縣農作物嚴重損失，讓基層公所的工作量倍增，民進黨籍立委劉建國今天前往古坑鄉勘災表示，相關單位應盡速簡化農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。