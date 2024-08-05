麟洋配羽球奪金 嘉縣農會送百罐蜂蜜解奧運奪金後遺症

昨天晚上中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽奪下男雙金牌；為慶祝勝利，嘉義縣農會於臉書發布，國產蜂蜜免費送100份。縣農會總幹事黃貞瑜幽默表示，不少人因為奪金而有喉嚨痛、睡不著、感動流淚及金牌喝到宿醉等後遺症，這蜂蜜剛好能消解奧運奪金後遺症。中午發送時間一到已被索取一空。令人感動的是拿到蜂蜜的民眾都有向「麟洋配」表達愛意跟感謝。

中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰，力克世界排名第一的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，為我國摘下第一金，令許多國人為之瘋狂。

嘉義縣農會立即於臉書發布，「台灣麟洋」再度奧運奪金 剛剛黃總幹事決定8/5（ㄧ）中午12:30國產蜂蜜100份免費送。

今天上午10點不到，即有民眾到位於嘉義市博愛路的縣農會展售中心排隊，農會準備100份國產蜂蜜130克裝，貼上頗具紀念性的標語「麟洋奪金 蜂迷全世界」。

黃貞瑜說，為幫麟洋配加油，像興奮叫到喉嚨痛、觀賽後幾乎沒睡、播放國旗歌時感動大哭，也有網友喝金牌啤酒喝到宿醉，而蜂蜜有鎮寧安神，止咳潤肺，剛好可以好好「治療」這些後遺症。

黃貞瑜說，縣農會本來就是要幫農民行銷蜂蜜，剛好結合這次「麟洋配」奧運奪金，一來表達祝福，也能幫助蜂農行銷。