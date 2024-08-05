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颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
凱米颱風打亂復耕路，立委林俊憲（右）等人今前往勘查，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月16日止，讓農民有更充裕時間供灌。圖 ／林俊憲服務處提供
凱米颱風打亂復耕路，立委林俊憲（右）等人今前往勘查，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月16日止，讓農民有更充裕時間供灌。圖 ／林俊憲服務處提供

凱米颱風侵台，打亂農民復耕路，；在地方強烈建議下，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月16日止，希望讓農民有更充裕時間供灌。

凱米颱風侵台，鹽水麻油寮一帶淹水嚴重，農民懷疑與當地麻寮線等灌溉系統施作到一半有關，立委林俊憲、市議員李宗翰、沈家鳳及鹽水三和里長王坤泉，今與農田水利署署長蔡昇甫、嘉南管理處處長王志誠、專委陳右欣等前往會勘，傾聽民眾心聲並提出解決方案。

蔡昇甫表示，麻寮分線屬於北幹線新營支線灌溉系統，全長1900公尺，總受益面積為182公頃。針對麻寮分線等三線改善工程經費共1150萬元已確認。

針對第五、六組雙期作田區新化、新營、後壁、麻豆、嘉義、朴子等地約1.6萬公頃，秧苗需要時間整理，供水日期將再延長4天，持續至8月16日，嘉南管理處也將密切關注農田供水量，必要時可增加上游供水量，解決中下游農民風災過後供水量減少問題。

凱米颱風 水利署 農民

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