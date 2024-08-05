凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

凱米颱風造成雲林縣農作物嚴重損失，讓基層公所的工作量倍增，民進黨籍立委劉建國今天前往古坑鄉勘災表示，相關單位應盡速簡化農損申請流程，避免作業不及損害農民權益。

為了解農民的實際困境，並加速災後復原，劉建國今天前往古坑鄉與鄉長林慧如、農業部台南農業改良場斗南分場長黃瑞彰等人會勘災損，實地了解柑橘、芭樂、鳳梨及葉菜類等農作物的受損情況。

會勘過程中，林慧如向劉建國報告，古坑鄉農作物種類繁多，加上颱風過後勘災行程拉長，基層公所人員工作量暴增，恐影響農民權益。

對此，劉建國說，相關單位應盡速簡化農損申請流程，以減輕農民的負擔。黃瑞彰則回應，會盡速將今天會勘所獲得的資訊回報農業部，期盼中央能推出更簡便的農損補助措施。

劉建國強調，希望農業部能提供更多資源，協助農民重建家園。

農業部4日傍晚更新颱風凱米農損統計，合計約新台幣31.9億元，縣市以雲林、台南分別損失6億餘元較嚴重。