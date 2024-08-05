快訊

台股崩跌…證交所僅「信心喊話」 是否祭救市措施這麼說

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

中央社／ 雲林縣5日電

凱米颱風造成雲林縣農作物嚴重損失，讓基層公所的工作量倍增，民進黨籍立委劉建國今天前往古坑鄉勘災表示，相關單位應盡速簡化農損申請流程，避免作業不及損害農民權益。

為了解農民的實際困境，並加速災後復原，劉建國今天前往古坑鄉與鄉長林慧如、農業部台南農業改良場斗南分場長黃瑞彰等人會勘災損，實地了解柑橘、芭樂、鳳梨及葉菜類等農作物的受損情況。

會勘過程中，林慧如向劉建國報告，古坑鄉農作物種類繁多，加上颱風過後勘災行程拉長，基層公所人員工作量暴增，恐影響農民權益。

對此，劉建國說，相關單位應盡速簡化農損申請流程，以減輕農民的負擔。黃瑞彰則回應，會盡速將今天會勘所獲得的資訊回報農業部，期盼中央能推出更簡便的農損補助措施。

劉建國強調，希望農業部能提供更多資源，協助農民重建家園。

農業部4日傍晚更新颱風凱米農損統計，合計約新台幣31.9億元，縣市以雲林、台南分別損失6億餘元較嚴重。

劉建國 農業部 農民

延伸閱讀

國3古坑交流道下來後找不到上去的地方 今側車道動工盼不再「迷航」

立委勘災發現大排回填廢棄物？雲林縣府說明原來是這原因

雲林6萬公頃農田泡水「幾乎全軍覆沒」 民代不分藍綠向卓榮泰請命

民進黨雲縣黨部主委就職 劉建國：創造新雲林

相關新聞

颱風打亂復耕路 嘉南第五、六組逾萬公頃供水多延4天

凱米颱風侵台，打亂農民復耕路，；在地方強烈建議下，農田水利署嘉南管理處今同意，針對嘉南第五、六組灌區供水多延4天至8月1...

KETA凱達號雜貨輪擱淺、貨物四散 台南漁民苦不堪言

因凱米颱風擱淺在台南曾文溪出海口的「KETA凱達號」雜貨輪，原貨輪上載滿生鮮肉品的32只貨櫃，受海浪衝擊四散漂流在曾文溪...

首度移師台南！文博會8月23日登場 整座城市化身台灣歷史教室

台灣文化創意博覽會今年首度移師台南，將於8月23日至9月1日登場，以「寶島百面」為策展主題，除了大台南會展中心主展場，市...

嘉市購物節登錄金額破億 幸運兒爽領現金8千8

嘉義市購物節活動開跑僅5週，累計發票登錄金額突破1億元，發票登錄數量超過15萬筆，登錄速度持續攀升，雲端發票或是電子支付...

麟洋配羽球奪金 嘉縣農會送百罐蜂蜜解奧運奪金後遺症

昨天晚上中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽奪下男雙金牌；為慶祝勝利，嘉義縣農會於臉書發布，國產蜂蜜免...

凱米颱風重創雲林作物 劉建國促簡化農損申請流程

凱米颱風造成雲林縣農作物嚴重損失，讓基層公所的工作量倍增，民進黨籍立委劉建國今天前往古坑鄉勘災表示，相關單位應盡速簡化農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。