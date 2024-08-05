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KETA凱達號雜貨輪擱淺、貨物四散 台南漁民苦不堪言

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南曾文溪沿岸養殖的文蛤、魚類及牡蠣等，因「KETA凱達號」雜貨輪擱淺，水質受到汙染而大量死亡。圖／陳亭妃服務處提供
台南曾文溪沿岸養殖的文蛤、魚類及牡蠣等，因「KETA凱達號」雜貨輪擱淺，水質受到汙染而大量死亡。圖／陳亭妃服務處提供

因凱米颱風擱淺在台南曾文溪出海口的「KETA凱達號」雜貨輪，原貨輪上載滿生鮮肉品的32只貨櫃，受海浪衝擊四散漂流在曾文溪多天，不僅造成環境惡臭，海域魚蝦貝類海產更受到影響，立委陳亭妃今在安南區城西里活動中心開協調會，邀集漁民、貨輪保險公司及政府相關單位座談，協助漁民求償災損。

凱米颱風襲擊台灣，造成南部各地許多貨輪擱淺，其中，擱淺在台南黃金海岸的貨輪「蘇菲亞號」，竟因難得的擱淺景色，意外爆紅成為「限定」打卡景點，也讓黃金海岸再度湧入大批觀光客。不過，擱淺在曾文溪西南1.8海浬處的KETA凱達號，卻沒有如此美好。

陳亭妃表示，KETA凱達號自7月25日擱淺後，因颱風期間海浪強襲，造雜貨輪上原有的32只貨櫃四散漂流在曾文溪出海口沿岸，部分則沉入海底，而貨櫃內載滿的生鮮肉品貨物則全部散落，輪船油汙也造成曾文溪沿岸海域水質受到汙染，

她提到，曾文溪沿岸養殖的文蛤、魚類及牡蠣等都因而受到傷害，大量死亡，漁民也無法出海捕魚，生計嚴重受到影響，也讓漁民欲哭無淚，因此，今天邀集漁民、航港局、市府農業局漁業科、台江國家公園管理處、貨輪保險公司及第三方公正單位等開協調會，以最快速度完成相關保險給付的認定。

漁民說，貨輪的物品散落出來，許多生鮮肉類都腐臭了，周邊環境「臭薟薟」，也造成養殖40多甲的蛤蠣大量死亡；漂流出來的貨櫃碎片更會造成漁網破裂，讓大家這幾天都不敢出海捕魚，真的苦不堪言，也希望相關單位可以協助清理，確保海底沒有沉落的貨櫃。保險公司則相當有誠意，只要提出相關證明與資料，在合情合理的範圍內，都會盡力彌補與溝通，希望能減少漁民的損失。

陳亭妃強調，凱塔貨輪投保之新加坡保險公司今與漁民正式展開理賠對話，已確認由保險公司在9日前提供申請表格，漁民則需要提供損害範圍的定位資料、受害照片或是無法出海、出港的相關證明，並在23日以前要完成所有申報，後續進一步會由第三方公正單位進行調查，以最簡便、最快速度完成相關保險給付的認定，減少漁民的損失。

立委陳亭妃（右二）今在安南區城西里活動中心開協調會，許多受災的漁民也紛紛到場聆聽。記者萬于甄／攝影
立委陳亭妃（右二）今在安南區城西里活動中心開協調會，許多受災的漁民也紛紛到場聆聽。記者萬于甄／攝影
「KETA凱達號」雜貨輪擱淺在台南曾文溪出海口，散落的貨物、海綿等，造成附近水質汙染及漁損。圖／陳亭妃服務處提供
「KETA凱達號」雜貨輪擱淺在台南曾文溪出海口，散落的貨物、海綿等，造成附近水質汙染及漁損。圖／陳亭妃服務處提供
「KETA凱達號」雜貨輪擱淺在曾文溪出海口，散落的貨物造成水質汙染及漁損，立委陳亭妃（右二）今在安南區城西里活動中心開協調會，邀集漁民、貨輪保險公司及政府相關單位座談，協助漁民求償災損。記者萬于甄／攝影
「KETA凱達號」雜貨輪擱淺在曾文溪出海口，散落的貨物造成水質汙染及漁損，立委陳亭妃（右二）今在安南區城西里活動中心開協調會，邀集漁民、貨輪保險公司及政府相關單位座談，協助漁民求償災損。記者萬于甄／攝影
「KETA凱達號」雜貨輪擱淺在台南曾文溪出海口，破損的貨櫃卻導致漁民漁網破損，也影響生計。圖／陳亭妃服務處提供
「KETA凱達號」雜貨輪擱淺在台南曾文溪出海口，破損的貨櫃卻導致漁民漁網破損，也影響生計。圖／陳亭妃服務處提供

保險 曾文 漁民

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