雲林身障團體搶攻中秋送禮市場 與企業聯名、多元產品聯合促銷

雲林縣府鼓勵身心障礙團體推出特色產品，增進自立能力，迎接中秋送禮採購期，今天舉行身心障礙產品推廣，並將於9月7日在斗六市家樂福廣場舉辦聯合促銷，糧莘庇護工場與知名業者合作，推出特色產品，吸引企業注目，日前已接到一百多萬元的中秋禮盒訂單。

雲林縣府今天為8家身心障礙團體、5家庇護工場推廣中秋禮盒，搶攻中秋送禮市場，縣長張麗善說，縣府輔導身障團體成立庇護工場、小作所，推出特色產品，不僅產品非常好吃且品質佳，禮盒的設計也很棒，自用送禮兩相宜，身障團體優先採購產品促銷活動將於9月7日上午9時在斗六市家樂福廣場辦理，邀請民眾前來選購。

糧莘庇護工場成立近6年，工場現有7名學員，就服員蔡雅亘說，工場自種、小農契作紅藜，開發紅藜、紅藜地瓜酥等特色商品，目前種植面積逾1公頃，除自家研發商品，並與小磨坊、瑞春醬油合作推出產品，去年中秋節接到逾50萬元訂單，今年中秋已接到一百多萬元的企業訂單。

圓夢庇護工場成立18年，有17名學員，圓夢庇護工場組長劉于華表示，工場推出的中秋禮盒非常多元，有果乾、茶包、咖啡、肉乾等各種禮盒，提供送禮多元選擇，學員也自行設計提袋包裝，展現特色，今年中秋目標要銷售1500盒禮盒。

縣府今天記者會上同步發表「雲好物影片」，社會處長林文志指出，雲好物影片競賽徵件共有來自雲林、台南、高雄、彰化等民眾投件，經評審結果，由來自台南市的陳姿鈞以「無聲之間 巧生力量」榮獲第一，獎金三萬元，影片沒有人聲，只有背景音樂，以主角每日將零錢投入公益用途展開故事，強調無需語言的愛、默默的奉獻，第二名是林玉秀「心心小作所」，林瑞祥「心心小作所之愛做餅乾的小天使」及胡舒翔「一起買麵包做愛心」並列第三。