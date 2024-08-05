比照莫拉克颱風強降雨設計 全運會雲林田徑場排水通過凱米強降雨

雲林縣承辦2025年全國運動會，在虎尾高鐵特定區設置容納1.5萬人的國際標準多功能田徑場，去年動工，將於明年7月中旬完工，日前凱米颱風帶來強風驟雨，外界關心工程進度，交通工務局長汪令堯表示，工程進度超前7.81%，田徑場草皮的排水層比照國際標準逾60公分，順利通過颱風帶來強降雨的考驗。

雲林縣睽違20年承辦全國運動會，屆時將有34項競賽總類在41個場地舉行，縣府教育處長邱孝文指出，除游泳、射擊、高爾夫、划船、帆船、自由車、馬術、鐵人三項及現代五項等9個在縣外，其餘項目都在雲林舉辦。

全國運動會主場館符合國際賽事標準的多功能田徑場，可容納1萬5000名觀眾，今年追加地下停車空間，完工後可容納900多至1000席汽車停車空間，目前正在趕工，總經費逾21億元。

凱米颱風強降雨造成雲林縣多處積淹水，汪令堯表示，田徑場符合標準，以可以承受莫拉克風災時雨量100毫米的極端氣候設計，田徑場草皮區逾2千坪，排水層厚度有60公分，最底層是30公分高的清碎石，再鋪上排水網管、不織布，上面再覆蓋15公分厚的粗砂及15公分厚的細沙，凱米颱風虎尾地區在兩天內累積500多毫米雨量，田徑場都迅速排出，通過考驗，近日將鋪上草皮。