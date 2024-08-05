台南永康鹽洲地區低窪淹水難退 新建抽水站完工月內啟用

台南永康鹽洲地區長期積淹水問題難解，市政府爭取中央補助新建鹽洲抽水站，前年7月開工、站體已興建完成，抽水機組設備也已陸續安裝測試，市府今天宣布預計月底前啟用，將投入抽水減少淹水。

永康鹽洲地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，低漥地區水體難自然排除，早年經常積水久久不退，災民苦不堪言。

水利局表示，鹽洲地區必須設置抽水機以機械方式抽排積水，市長黃偉哲積極爭取前瞻計畫經費並獲補助3.9億元興建鹽洲抽水站，工程預計8月完工啟用。

水利局說，鹽洲抽水站共設有5部抽水機組，目前皆已安裝測試完成，如遭遇颱風豪雨將可隨時投入防汛抽水作業，屆時5部機組同時啟抽將可達每秒26.25立方公尺抽水量能（每秒可抽排26.25公噸水量，約80秒可抽光一座標準游泳池的水量)，可有效減少鹽洲地區積淹水。