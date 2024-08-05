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天壇攜手南一中獎學基金會育才 台大醫、頂大人數躍進

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣首廟天壇攜手台南一中校友獎學基金會，每年捐贈30萬元獎學金，獎勵清寒及優秀學生。記者鄭惠仁／攝影
台灣首廟天壇攜手台南一中校友獎學基金會，每年捐贈30萬元獎學金，獎勵清寒及優秀學生。記者鄭惠仁／攝影

台灣首廟天壇攜手南一中校友獎學基金會，每年捐贈30萬元獎學金，獎勵清寒及優秀學生，今天上午舉行捐贈儀式，希望善心加乘，共同培育人才，幫助更多學子逐夢圓夢，讓社會更美好。首廟天壇表示，過去著重幫助弱勢，未來更多元，包含贊助藝術、文化及推動體育活動。

校長廖財固感謝台灣首廟天壇與南一中校友獎學基金會對學生的提攜與照顧，也讓學生的表現蒸蒸日上，他舉例，5年前學校無人上台大醫，39.6%上頂大、76%上國立，去年台大醫5人、頂大40.45、國立大學錄取率86%，已看到學生的進步。

獎學金捐助儀式在南一中特色課展示廳舉行，天壇董事長徐國潤、副董事長卓永崇、南一中校友獎學基金會董事長謝欽澤均到場勉勵。謝欽澤表示，獎學基金會成立近20年，累積金額4200多萬，今年已發出100多萬元獎學金。南一中校友獎學基金會前年通過獎勵辦法，頒贈獎學金給國際及全國競賽表現優秀學生，不到2年，已有5名學生奪得國際數理奧林匹亞競賽金牌。

台灣首廟天壇長期推動社會公益，頒發慰問金給貧困市民、清寒學生，並贊助政府及各界公益活動，每年投入約2千萬善款。遇到國內外重大災情，更在第一時間挺身而出，曾在台南大地震時捐款500萬，花蓮大地震捐款200 萬等。董事長徐國潤表示，近年來更深入校園，贊助數十所學校的文化藝術及體育活動，協助學生多元展能，自我實現，也為國家培育多元人才，讓社會更美好。

公益活動 南一中 捐款

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