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歸仁釋迦節周末登場 特產大目仔釋迦颱風「掃掉一半」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
怕風的歸仁釋迦今年損失慘重，農民只能好好照顧挺過風災果實，希望這個周末在歸仁仁壽宮廣場舉辦的釋迦節大家都來捧場。記者周宗禎／攝影
怕風的歸仁釋迦今年損失慘重，農民只能好好照顧挺過風災果實，希望這個周末在歸仁仁壽宮廣場舉辦的釋迦節大家都來捧場。記者周宗禎／攝影

台南市歸仁區特產「大目仔釋迦」進入產期，8月10日要舉辦「歸仁釋迦節」；不料消息才宣布凱米颱風就來襲，怕風的釋迦損失慘重，農民只能清理果園、好好照顧挺過風災的果實，希望這個周末在歸仁仁壽宮廣場舉辦的釋迦節大家都來捧場，「這樣辛苦就值得了」。

「今年被凱米颱風掃掉一半，在地賣都不夠賣」。農民說，釋迦最怕強風吹襲打落果實，農民常清晨天未亮就出門，要颱風來前趕緊固定果樹枝幹，以前體力好時要一直忙到天黑，現在沒年輕人加入，只能做多少算多少看老天臉色了。

歸仁釋迦雖然屬於高經濟作物，每台斤可以賣50到100元以上；但因為管理費工費時的、照顧辛苦原本就越來越少人種，10年前還有約120公頃，今年砍半只剩62公頃，還守著果園的50多農民大多看西、崙頂兩里在地中老年人。

釋迦產銷班班長徐進德表示，歸仁釋迦產量雖遠不及台東釋迦；卻因果大肉多、口感Q，年年供不應求，售價不低，但種植成本高、收成期常遇風雨，投入種植的人越來越少。

標榜台灣最好吃的歸仁釋迦是獨特的大目仔品種，今年釋迦節規畫釋迦美食市集、集章抽好禮、精彩表演節目、趣味互動遊戲、釋迦吊飾DIY活動、釋迦鐵馬小旅行等活動。

區長朱雅宏表示，今年歸仁釋迦節由區公所舉辦。活動當天特別安排釋迦鐵馬小旅行活動，邀請民眾騎乘自行車沿著自行車道至釋迦園參觀，深入了解釋迦的種植與生長過程，完成釋迦鐵馬小旅行者贈送好禮。現場還有「釋迦吊飾DIY」，讓民眾製作屬於自己獨一無二的釋迦吊飾，體驗手作的樂趣。

朱雅宏表示，活動當天適逢七夕情人節，公所加碼舉辦七夕限定活動，邀請情人於當日下午13點14分到服務台出示指定甜蜜合照並上傳社群平台，即可兒換專屬七夕限定限量禮物，送完為止，讓情人們可以在浪漫的氛圍中，增添節日的甜蜜與驚喜。

農民用心照顧挺過風災果實，希望這個周末在歸仁仁壽宮廣場舉辦的釋迦節大家都來捧場。記者周宗禎／攝影
農民用心照顧挺過風災果實，希望這個周末在歸仁仁壽宮廣場舉辦的釋迦節大家都來捧場。記者周宗禎／攝影

凱米颱風 農民 釋迦

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