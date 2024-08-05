歸仁釋迦節周末登場 特產大目仔釋迦颱風「掃掉一半」

台南市歸仁區特產「大目仔釋迦」進入產期，8月10日要舉辦「歸仁釋迦節」；不料消息才宣布凱米颱風就來襲，怕風的釋迦損失慘重，農民只能清理果園、好好照顧挺過風災的果實，希望這個周末在歸仁仁壽宮廣場舉辦的釋迦節大家都來捧場，「這樣辛苦就值得了」。

「今年被凱米颱風掃掉一半，在地賣都不夠賣」。農民說，釋迦最怕強風吹襲打落果實，農民常清晨天未亮就出門，要颱風來前趕緊固定果樹枝幹，以前體力好時要一直忙到天黑，現在沒年輕人加入，只能做多少算多少看老天臉色了。

歸仁釋迦雖然屬於高經濟作物，每台斤可以賣50到100元以上；但因為管理費工費時的、照顧辛苦原本就越來越少人種，10年前還有約120公頃，今年砍半只剩62公頃，還守著果園的50多農民大多看西、崙頂兩里在地中老年人。

釋迦產銷班班長徐進德表示，歸仁釋迦產量雖遠不及台東釋迦；卻因果大肉多、口感Q，年年供不應求，售價不低，但種植成本高、收成期常遇風雨，投入種植的人越來越少。

標榜台灣最好吃的歸仁釋迦是獨特的大目仔品種，今年釋迦節規畫釋迦美食市集、集章抽好禮、精彩表演節目、趣味互動遊戲、釋迦吊飾DIY活動、釋迦鐵馬小旅行等活動。

區長朱雅宏表示，今年歸仁釋迦節由區公所舉辦。活動當天特別安排釋迦鐵馬小旅行活動，邀請民眾騎乘自行車沿著自行車道至釋迦園參觀，深入了解釋迦的種植與生長過程，完成釋迦鐵馬小旅行者贈送好禮。現場還有「釋迦吊飾DIY」，讓民眾製作屬於自己獨一無二的釋迦吊飾，體驗手作的樂趣。