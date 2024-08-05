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影／冷鏈設備到位 麻豆農會啟動文旦大果收購今年多3倍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南麻豆農會總幹事孫慈敏拓展文旦系列商品提高附加價值，在市場打響知名度。記者謝進盛／攝影
台南麻豆農會總幹事孫慈敏拓展文旦系列商品提高附加價值，在市場打響知名度。記者謝進盛／攝影

為分散市場穩定行情，台南市麻豆區農會今天起展開文旦大果收購作業，預計4天內完成300公噸（50萬斤），較去年100公噸暴增3倍。農會表示，在農業部農糧署補助逾5000萬元經費，目前已有兩座全新冷鏈設備，對後續農產加工產銷增添利器。

台南麻豆文旦聞名全台，是地方最重要經濟作物，為落實產品分級，地方近年將文旦大果用於中元祭拜或委由農會加工，產製為文旦咖啡、文旦精油、柚子醬、洗髮精等清潔用品，更融入文創元素提高產品附加價值。

麻豆文旦採收在即，如何去化顆粒較大的文旦，多年來地方傷神，甚至因產銷還衍生過「文旦之亂」，引起市場側目，農政單位年年繃緊神經。

麻豆農會今早啟動大果收購作業，農會總幹事孫慈敏說，預計今天起至8日4天內，預估收購300公噸（50萬台斤），每公斤16元，收購對象為農會文旦產銷班員且有產銷履歷者，以控管收購的文旦品質，同時也由各產銷班班長為接觸窗口，依照排定日期交貨大大提升效率，改善往年大熱天不少老農民開著農用搬運車大排長龍等候卸貨窘況。

據知，相較去年麻豆農會共辦理三梯次文旦大果收購，收購數量約100公噸，今年集中在上述日期，數量更達300公噸暴增3倍之多，新啟用的冷鏈設備是關鍵，孫慈敏說，在農業部前部長陳吉仲等人支持下，農糧署共補助5000萬元完成冷鏈加工設備，也能大大提高收購量，300公噸就是目前最大收購量，未來再視狀況滾動式調整。

市府農業局說，南市今年文旦種植面積1097公頃、原預估產量2萬6000公噸，日前颱風評估減產約2成，減少約5200公噸，預估預估在2至3周進入採收期，目前品質穩定，已不少果農接單因應。

冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
台南麻豆農會總幹事孫慈敏拓展文旦系列商品提高附加價值，在市場打響知名度。記者謝進盛／攝影
台南麻豆農會總幹事孫慈敏拓展文旦系列商品提高附加價值，在市場打響知名度。記者謝進盛／攝影
冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
冷鏈設備全到位，台南麻豆農會今起啟動文旦大果收購，在冷鏈設備到位後，今年數量較去年暴增3倍。記者謝進盛／攝影
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文旦 農會 農業部

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