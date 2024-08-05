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嘉縣道166線76.5K災損嚴重 規劃改道建橋梁

中央社／ 嘉義縣5日電

嘉義縣山區重要道路縣道166線76.5K因颱風被土石淹沒，縣府今天表示，目前已搶通但若再有颱風來恐又中斷，規劃改道搭建橋梁，並清疏、整治此處上方野溪，從源頭攔阻巨石。

嘉義縣建設處道路工程科長何宜忠今天告訴中央社記者，縣道166線76.5K處上方的既有野溪屬土石流潛勢溪流，2009年莫拉克颱風產生大規模土石流，經整治改善後，近年野溪復育狀況良好。

然而凱米颱風挾帶超大豪雨，野溪上方大面積崩塌，大量土石侵入，行經野溪輸送段導致河川擴張，再次產生大規模土石流，致使道路側邊過路箱涵阻塞，土石溢流至路面，道路中斷。

何宜忠表示，目前此路段已將土石清除完畢恢復通行，但為了防止災害再度發生，建設處規劃搭建橋梁改道，清疏、整治此處野溪，從上至下新設梳子壩、防砂壩、固床工、滯洪池、靜水池，避免河道擴張及下游土石堵塞，從源頭攔阻巨石滑落。

何宜忠強調，改道建橋梁也可遠離致災點位，放寬通洪斷面，避免土石影響通行。已請工程顧問公司規劃，將報中央申請補助建設經費。

嘉義縣長翁章梁昨天下午會同民進黨籍立委陳冠廷、梅山鄉長林俊謀等人前往梅山鄉縣道166線76.5K勘查致災情形，並聽取復建工程簡報。

翁章梁表示，凱米來襲梅山鄉降雨量累計超過900毫米，主要道路149甲、169線、166線及162甲線等多處中斷，停水、斷電難於第一時間恢復，是嘉義斷電戶數最多的鄉鎮，甚至有落石砸毀車輛。

翁章梁指出，目前梅山地區主要道路部分皆已搶通，建設處與梅山鄉公所團隊正針對易致災點位研擬復建計畫，提報行政院爭取補助，梅山地區案件數高達80件，復建經費逾新台幣4億元。

凱米颱風 嘉義 橋梁

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