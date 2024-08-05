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台南龍眼蜂蜜評鑑 獲獎蜂農產品供不應求

中央社／ 台南5日電

113年度台南市國產龍眼蜂蜜評鑑共有24名蜂農獲獎，市府農業局今天在民治市政中心舉辦頒獎典禮。由於今年龍眼受天候影響開花率低，蜂蜜產量減少，獲獎蜂農產品呈供不應求情形。

台南市長黃偉哲在頒獎典禮致詞表示，今年由於氣候影響，農業部已將台南龍眼及蜂蜜都列為受天然災害補助區域，蜂蜜產量雖然不多，但經專家鑑定，品質還是非常好，能夠獲獎就是最好的蜂蜜，根據評審評鑑，台南蜂蜜在全台灣蜂蜜評比中表現也很好，希望民眾可多認識、愛用台南蜂蜜。

黃偉哲強調，今年受到氣候影響，龍眼開花率偏低，導致龍眼蜂蜜產量減少，顯得更加珍貴，也感謝蜂農用心奉獻於養蜂產業，兼顧健康安全及友善環境，不斷提升蜂蜜品質，市府也會盡力要將最甜蜜、優質龍眼蜂蜜推薦給消費者。

主辦台南市國產龍眼蜂蜜評鑑的東山區農會總幹事余淑琴表示，台南龍眼種植面積約3691公頃，今年受氣候影響，每滴蜂蜜都彌足珍貴，且得獎蜂蜜都經過農藥殘留檢測，確保無食安疑慮，蜂農甫獲獎，生產的蜂蜜就被訂購一空，呈現供不應求狀態，台南市國產龍眼蜂蜜評鑑已成為品質和銷售保證。

台南市政府農業局提供資料指出，為鼓勵蜂農生產健康安全的龍眼蜂蜜及協助蜂農銷售，並嚴格把關食安，維護消費者權益，將持續支持龍眼蜂蜜評鑑，民眾購買時可認明國產蜂產品標章及產銷履歷農產品標章，支持真正的國產優質蜂蜜。

蜂蜜 食安

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