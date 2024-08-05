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凱米颱風重創嘉縣梅山 翁章梁為嚴重災損向中央喊話補助

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
凱米颱風帶來風雨造成梅山鄉多處災情，縣府鄉公所全力搶修復建中。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風帶來風雨造成梅山鄉多處災情，縣府鄉公所全力搶修復建中。圖／嘉義縣政府提供

凱米颱風挾帶強風豪雨造成嘉義縣多處道路損壞；縣長翁章梁昨天前往梅山鄉縣道166線76.5K勘查災害情形。翁章梁表示，梅山地區復建案件數高達80件，經費逾4億元，將提報行政院爭取經費補助。

建設處表示，縣道166線76.5K處上方的既有野溪屬土石流潛勢溪流，2009年莫拉克颱風產生大規模土石流，經整治改善後，近年野溪復育狀況良好。

然而凱米挾帶超大豪雨，野溪上方大面積崩塌，大量土石侵入，行經野溪輸送段導致河川擴張，再次產生大規模土石流，導致道路側邊過路箱涵阻塞，土石溢流至路面，道路中斷。

建設處規畫清疏、整治野溪，並搭建橋梁改道，從源頭攔阻巨石，從上至下新設梳子壩、防砂壩、固床工、滯洪池、靜水池，避免河道擴張及下游土石堵塞，改道也可遠離致災點位，放寬通洪斷面，避免土石影響通行。

翁章梁表示，凱米來襲，梅山鄉降雨量累計超過900毫米，主要道路149甲、169線、166線及162甲線等多處中斷，停水、斷電難於第一時間恢復，是嘉義斷電戶數最多的鄉鎮，甚至有落石砸毀車輛。

翁章梁指出，目前梅山地區主要道路部分皆已搶通，建設處與梅山鄉公所團隊正針對易致災點位研擬復建計畫，提報行政院爭取補助，梅山地區案件數高達80件，復建經費逾4億元。

縣府表示，凱米災害包括番路鄉縣道159甲28K、41K及梅山鄉嘉154-1線5K附近大崩塌、縣道149甲沙沙哦橋、梅嶺大橋及梅山鄉151-1線8K處因土石流失，造成橋梁損壞。

此外，尚有部分橋梁老舊通洪斷面不足造成阻水導致溢堤，急需改建，如聯絡嘉義縣市的永欽二號橋梁等，急需中央單位補助經費協助復建。

嘉義縣長翁章梁於梅山鄉勘災。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁於梅山鄉勘災。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風帶來風雨造成梅山鄉多處災情，縣府鄉公所全力搶修復建中。圖／嘉義縣政府提供
凱米颱風帶來風雨造成梅山鄉多處災情，縣府鄉公所全力搶修復建中。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁於梅山鄉勘災。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁於梅山鄉勘災。圖／嘉義縣政府提供

土石流 橋梁 翁章梁

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