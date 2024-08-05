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台南永康鹽洲抽水站測試完成 防汛添生力軍

中央社／ 台南5日電

台南市政府爭取中央補助經費辦理永康區鹽洲抽水站新建工程，目前站體已興建完成，5部抽水機組順利安裝測試，已可投入防汛作業，有助減少永康鹽洲地區積淹水情形。

台南市政府水利局今天新聞稿指出，永康鹽洲地區因地勢低窪，豪大雨時常因鹽水溪水位上漲，導致低漥地區水體難以重力排放，必須設置抽水機以機械方式進行抽排，經台南市長黃偉哲爭取前瞻計畫經費並獲補助新台幣3.9億元興建鹽洲抽水站，預計今年8月完工啟用。

台南市水利局指出，鹽洲抽水站共設有5部抽水機組，目前皆已安裝測試完成，如遭遇颱風豪雨將可隨時投入防汛抽水作業，屆時5部機組同時啟抽將可達到每秒26.25立方公尺抽水量能，有效減少鹽洲地區積淹水情形。

水利局 淹水

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