慶祝麟洋配羽球奪金 嘉義縣農會免費送100份國產蜂蜜

昨天中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽奪下男雙金牌；為慶祝這勝利時刻，嘉義縣農會立即於臉書發布，慶祝奪金今天中午國產蜂蜜免費送100份。

中華羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運羽球賽男雙金牌戰，力克世界排名第一的中國大陸組合梁偉鏗、王昶，為我國摘下第一金，令許多國人為之瘋狂。

嘉義縣農會於臉書發布，「台灣麟洋」再度於奧運奪金，總幹事黃貞瑜決定今天中午12:30免費送國產蜂蜜100份。

總幹事黃貞瑜也在個人臉書PO出她與丈夫一同慶祝「麟洋配」奪金短片，高喊「贏了！贏了！」