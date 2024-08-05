台南築角空地變亮點 今年選定9處

台南市都發局推動「築角計畫」邁入14年，今年選定9處媒合大學生合作將社區閒置空間變成亮點，但先前發生後續維護問題，市府表示，設置獎勵金，鼓勵做好巡守維護；另，孔廟、國華友愛2處商圈獲選經濟部商業發展署「商圈美學設計加值計畫」，共爭取到1千萬元經費，將做品牌識別、街道空間改造等。

台南近幾年房地產熱絡，地主面臨開發壓力，要提供土地作為期5年築角計畫的意願也受影響，因此築角對象多以沒有開發壓力的地區，或選擇公有地為主，今年築角地點為後壁嘉田、菁豐社區，左鎮的左中、公館社區，下營16甲社區、新營新東、姑爺社區、鹽水後寮社區、玉井竹圍社區。

南市都發局地景科長郭百修說，新東社區為舊案重提再創新，新增整修完的日式宿舍景點，且因此處路口是學生上學出入口，又有公車亭，設計上就結合公車、學生亭等，多了學生與社區互動設施；左鎮公館社區是二寮看日出的地方，結合已廢校的岡林國小部分圍牆空間，以及一旁公車亭，增加座椅等設施；後寮社區沒有公園綠地，利用廟宇後方空地，營造可泡茶聊天的空間。

台南2商圈 獲選美學加值

另，經濟部商業發展署今年「商圈美學設計加值計畫」從全國324個商圈組織中，挑選4商圈做為示範導入，台南孔廟、國華友愛2處商圈脫穎而出。

經發局指出，孔廟商圈加值重點於強化孔廟文化，提升商圈文化氛圍；國華友愛商圈聚焦於國華街，以街區老牌新造為重點。