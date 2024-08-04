台南海域3貨輪擱淺 漁民擔心造成汙染危機

凱米颱風日前來襲，造成台南沿海發生3起船隻擱淺事件，部分船隻油料、貨物及船體尚未完成後續處理，如發生意外洩漏，恐對環境構成嚴重威脅，也讓部分需仰賴海水養殖的漁民擔憂後續影響，立委林俊憲接獲陳情後，今要求有關單位加快處理腳步，盡速協助擱淺船隻脫離，避免造成不可逆的環境汙染。

台南市環保局表示，擱淺在黃金海岸的阿諾號日前已完成抽油作業，多芬號目前抽油中，凱達號也在安排抽油事宜，該局每天都派員前往查看，防漏油等汙染情事發生；另航港局每天也都邀集相關權責單位開會，協助這3艘貨輪盡快脫離擱淺處。

林俊憲指出，目前擱淺船隻中凱達 (KETA)號以及多芬(DOLPHIN)號分別擱淺於曾文溪以及鹿耳門溪出海口，前者載運的貨物主要是肉品冷凍櫃，擱淺後貨櫃掉落，導致海灘上散落許多腐敗生鮮，嚴重影響環境和漁民生活。台江國家公園已著手清理，力求盡快回復海岸線環境，林俊憲要求採取最有效的防護措施，將擱淺船隻安全移除，並確保化學物質不會洩漏。

林俊憲說，目前重點是先將油箱中的油汙抽出，確保漁民養殖不會因水質問題受到影響。「預防勝於治療，絕不能等到汙染發生後才採取行動」，林俊憲要求相關單位應預估出可以處理完畢的具體時間，展開全面清理工作，並密切監控海域狀況，確保汙染風險降至最低

林俊憲表示，部分船東公司已寫下棄船聲明，剩餘的理賠工作將由保險公司負責，相關部門處理過程應積極與漁民溝通，及時提供漁民最新處理進度，並釐清是否有受有相關損失協助爭取賠償，保漁民能安心養殖，無後顧之憂