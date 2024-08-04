「最美檢察官」出新書 黃偉哲：整本看似幽默風趣…卻驚濤駭浪

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中央社／ 台南4日電
台南市立圖書館4日舉辦「我的老公是美女檢察官」新書分享會，作者陳漢章（中）與雪兒（右2）夫妻出席，市長黃偉哲（左2）也到場。（台南市立圖書館提供）中央社
台南市立圖書館4日舉辦「我的老公是美女檢察官」新書分享會，作者陳漢章（中）與雪兒（右2）夫妻出席，市長黃偉哲（左2）也到場。（台南市立圖書館提供）中央社

台南市立圖書館今天舉行「我的老公是美女檢察官」新書分享會，被稱為「最美檢察官」的作者陳漢章與太太雪兒一起出席，市長黃偉哲到場贈送紀念品，表達對性別平權支持。

台南市圖書館提供資料指出，6月曾邀請陳漢章到台南舉辦「意外人生」性平講座，當時報名秒殺，會後迴響熱烈；適逢新書上市，再次邀請陳漢章分享人生故事及婚姻相處之道，並安排水靈文創出版社創辦人陳嵩壽擔任對談人。

黃偉哲特別到場致贈紀念品，祝福陳漢章夫妻幸福美滿，並表達對性別平權的支持。

黃偉哲致詞表示，「我的老公是美女檢察官」整本書寫來看似幽默風趣，但過程驚濤駭浪，夫妻兩人都歷經很大的勇氣與包容，才能相互扶持，十分令人欽佩。

黃偉哲說，台南市政府長年致力消弭性別歧視、提倡多元性別認同，這次邀請陳漢章與太太分享自我認同故事，希望透過他們的生活樣貌，讓大眾學會尊重多元性別，並鼓勵陷性別認同掙扎的朋友勇敢做自己。

陳嵩壽表示，邀請陳漢章與雪兒共同創作「我的老公是美女檢察官」，耗費不少時間遊說，希望能為夫妻倆記錄心路歷程，並鼓勵更多讀者，剛好雪兒對於寫作非常有興趣，促成此書出版。

台南 性別歧視 檢察官 黃偉哲

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