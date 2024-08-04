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全台唯一「安平孤棚祭」 無形文化資產展現社區凝聚力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平港仔尾靈濟殿的孤棚祭已被登錄為無形文化資產。本報資料照片
台南市安平港仔尾靈濟殿的孤棚祭已被登錄為無形文化資產。本報資料照片

今天是農曆7月初一，早年家家戶戶都會掛俗稱路燈的「普度公燈」，為好兄弟提供光明路，但環境變遷，已罕有民眾掛路燈，不過，台南安平少數住家仍可見到這一習俗，最特別的是，已被登錄為台南無形文化資產的孤棚祭，農曆7月初九將在港仔尾靈濟殿登場，廟方並舉辦綁篙餞DIY活動，讓大家更認識安平。

安平區孤棚祭是安平區特有農曆七月普渡儀式，已傳承百餘年，2016年登錄為南市無形文化資產。今年孤棚祭訂於8月12日舉辦，此活動和他縣市搶孤不一樣，孤棚祭以5根7至8公尺高的圓柱搭起棚面並擺放案桌，四邊圓柱各懸掛一隻大豬公，再由案桌前降下白布，延伸至運河水中，以此作為魂路接引「老大公」與水中孤魂來接受普渡。

棚上的「篙串」會綁上各種雜糧祭品，高掛篙串為的是讓遠方孤魂也能看得見，前來接受普渡。特殊的孤棚外觀及祭典方式，成為全國唯一的靜態祭祀活動。

靈濟殿管理委員會主委何志章表示，「孤棚祭」起源於咸豐年間，安平舊運河渡船碼頭工頭陳柱因利益衝突，發生人命受到牽連，恐被官府處死，港仔尾居民為解救陳柱向靈濟殿眾神與老大公祈願，若能平安無事，必每年酬神謝恩，此後陳柱無罪釋放，為感念神恩，每年農曆7月9日搭孤棚祭祀「老大公」及普度，也展現居民們的凝聚力。

安平區區長蕭泰華表示， 為讓民眾認識孤棚祭的意義，舉辦綁篙餞DIY體驗活動，全程免費，過程中由在地文史導覽老師講述安平在地故事、孤棚祭由來與歷史軼聞，讓大家更加認識安平，揭開安平歷史的神秘面紗。

活動報名即日起至8月9日下午5時止，名額50人，活動全程約2小時，採線上報名，活動報名表單https://forms.gle/PW68cRmxdTTNsk1b9。若線上報名未滿50人則於當日開放現場候補。

農曆七月掛路燈的習俗已罕見，台南安平仍可見到這一習俗。記者鄭惠仁／攝影
農曆七月掛路燈的習俗已罕見，台南安平仍可見到這一習俗。記者鄭惠仁／攝影

文化資產 普度 老大

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