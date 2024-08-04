普度嬰幼童平台、黑鮪魚...嘉義城隍廟開普 創意供品吸睛

嘉義城隍廟中元祭典下午進行開香普度，今年輪普除傳統祭祀供品外，以6大主題「城隍傳藝」、「觀音普化」、「龍騰四海」、「鳳鳴朝陽」、「嬰緣祭會」以及「鮪讚中元」融合在地特色產品，創意製作各式供品，吸引眾人目光，紛紛搶拍留念。

「城隍開恩 全嘉開普」中元普度今天下午在城隍廟埕由嘉義市副市長林瑞彥、城隍廟董事長賴永川等人一同開香普度，祈求城隍爺及好兄弟能讓嘉義市民闔家平安、心想事成。

林瑞彥表示，嘉義市城隍廟已有三百多年的歷史，每年農曆七月一號，都會迎來一系列的輪普儀式，包括起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢以及開香普度等，這些完整的「中元祭典」普渡儀式，代表著嘉義地區寶貴的無形文化資產。

賴永川表示，今年全嘉開普除了準備傳統祭祀供品外，特別結合在地特色產品，規畫6大主題，包括「城隍傳藝」特聘耆老巧手捏塑出數十件傳神生動的作品。「嬰緣祭會」製作一個專屬普度嬰幼童的祭典遊戲平台。當季水果布置成「觀音普化」。全由魷魚創作組成約長18米寬3米「龍騰四海」。用在地農產品及食材等呈現出農村生活文化意象「鳳鳴朝陽」。「鮪讚中元」特選2條黑鮪魚，讓好兄弟賞鮮。

城隍廟維新社長洪啟泰表示，為共襄盛舉，社員花費近30萬元，2條黑鮪魚早上剛從東港運回，今天下午完成儀式後即透過城隍廟與信徒分享。