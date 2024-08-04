雲林開路鼓傳統樂師李春生辭世 畢生奉獻獲縣府表揚狀

雲林縣無形文化資產傳統表演藝術「開路鼓樂」保存者李春生，是雲林傳統音樂界耆老，其父李淵曾是集雅軒與金聲順的「館先生」（音樂老師），李春生承襲父親開路鼓樂曲目，成為北港百年開路鼓的指導藝師，2017年獲登錄為無形文化資產傳統表演藝術保存者，貢獻卓著，李春生日前辭世，享壽88歲，雲林縣長張麗善特頒贈表揚狀，感念老先生一生奉獻傳統藝術。

「開路鼓」是傳統大型的北管鼓吹陣頭，在迎神賽會中擔任神明鑾轎的前導樂隊，樂器多元，有鼓、嗩吶、鑼、大鑼、小鈔、大鈔等，隊伍編制與排場表演透過鼓樂帶動熱鬧氣氛，古人遠聞樂聲，便知陣頭迓熱鬧已進庄，開路鼓在雲林、嘉義一帶的迎神賽會最常見，其中以「北港金聲順開路鼓」等幾支延傳百年的古老樂團最有名。

縣長張麗善指出，李春生藝師長年從事開路鼓樂及北管音樂演出與傳承，縣府為保存並推廣雲林縣傳統音樂，2020年(109年)完成調查計畫，出版《北港地區的傳統音樂在地歷史》，書中蒐羅由李春生藝師提供12本由其父親李淵傳承之曲譜手抄本，其中1本可溯自1921年(大正10年)，這是北港地區最早的曲譜抄本，彌足珍貴。

文觀處長陳璧君也表示，李春生大師投入鼓樂、北管等陣頭長達70餘年，鑽研包含牌子、工尺譜等等古樂譜，是北港地區研究開路鼓樂最豐富、最悠久且曲牌保存最完整者，不僅是台灣開路鼓樂指標性藝師，長期從事開路鼓樂演出與傳承，2017年公告認定為無形文化資產傳統表演藝術「開路鼓樂」保存者，2019年榮獲雲林縣文化藝術獎貢獻獎殊榮，李春生藝師對於無形文化資產保存傳承懷抱熱情，讓後人感佩戴念。

北港文史工作者吳登興指出，李大師是雲林傳統音樂的瑰寶， 自小耳濡目染，熟知多首由其父親傳承的開路鼓樂曲目，加上用心研習，成為北港百年金聲順開路鼓、集雅軒、聖震聲等各大知名傳統樂團的指導藝師，更是各樂團的靈魂人物，對國內傳統樂曲薪傳貢獻極大。