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「北基隆、南虎尾」虎尾中元祭登場 傳統時尚精彩連台
農曆7月1日「鬼門開」，國內普度盛會中素有「北基隆、南虎尾」之稱的虎尾中元普度祭，今天由雲林縣長主持「開香大典」，虎尾7大普度區，東區炮城、北區冰雕、南區肉山各有特色，供品大拼場，今年以虎尾農產花生為主題，打造一隻土豆老虎，象徵庇佑「好事發生」，普度祭開鑼，七夕情人節演唱會、虎尾圓環「素還真」光雕秀、踩街嘉年華陸續登場，讓大家感受不一樣的鬼月。
虎尾中元文化祭，全鎮總動員分東、西、南、北、中、德興及福德7大普渡區，各區均席開千桌，各式各樣琳瑯滿目的供品大車拼，不僅比豐盛更比創意，如東區炮城、北區現場冰雕表演，還有南區的豬肉山，從傳統的女妝胭脂粉到現代重機隊，更有兒童桌供奉奶嘴、奶瓶童玩等，五花八門，是全台具有規模的中元活動之一。
今上午虎尾鎮公所舉行聯合開香祭典，雲林縣長張麗善、立委丁學忠、虎尾鎮長林嘉弘等人主持，向七大普度區的主牌位上香祭拜，為中元普度會拉開序幕，各大普渡區也忙著搭布棚，緊鑼密鼓籌備祭典。
鎮長林嘉弘表示，不論景氣好壞，普度規模不會少，各區普度會大顯身手積極籌辦，今年也不例外，即日起到中元節規畫系列活動，8月10日七夕情人節推出「浪漫情人之夜」邀請藝人卡司登台演出，16至18日重頭戲鬼話踩街嘉年華、狂歡電音之夜、中元狂歡音樂會等，連續3天虎尾圓環推出「素還真」光影秀，晚上7點至9點每半小時展演一次，讓大家感受不同的中元祭。
文觀處長陳璧君表示，虎尾中元祭延續20多年，縣府將提案爭取列為雲林縣重要民俗，讓傳統祭典得以薪傳。張麗善表示，虎尾中元文化祭獨具特色，今年結合傳統與時尚，中元節之後馬上接續虎尾國際偶戲節和國慶煙火在虎尾，正是暢遊雲林大好時機，千萬別錯過。
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