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鬼門開南市辦法會 林俊憲及陳亭妃爭市長大位又同台
今天是農曆7月1日，民間傳說鬼門開，台南市政府民政局下午在下營上帝廟辦「普度集中辦、紙錢集中燒」記者會，更結合凱米風災祈福消災法會，投入下屆台南市長選舉的立委林俊憲、陳亭妃均出席，會場嗅得濃郁選味。
活動由市長黃偉哲主持擔任主祭官，黃偉哲表示，農曆7月普度是民間重要習俗，焚燒大量紙錢會影響環境，感謝環境部、環保局及各大廟宇合作舉辦這次活動，集中燒紙錢可減少空氣汙染，且無損功德，更要感謝下營上帝廟及所有參與廟宇。
爭取下屆市長大位的立法委員林俊憲、陳亭妃出席外，在現場未有明顯互動。民進黨市議員陳秋宏、吳通龍及國民黨籍尤榮智也到場，陳秋宏、吳通龍外界視為分別挺林俊憲、陳亭妃，支持對象壁壘分明，林俊憲、陳亭妃陣營，近日更卯足全力勤跑基層，雙方支持者更激起不少火花，選味更濃。
民政局表示，目前各區約有130多間寺廟響應「普度集中辦、紙錢集中燒」政策，參與寺廟普度時間將公告於民政局網站，市民可向鄰近寺廟或區公所洽詢，市府分別在今天及8日分別於下營上帝廟及開基玉皇宮辦理宣導活動，鼓勵市民在家附近寺廟集中普度及焚燒紙錢。目前南市設有2座「淨圓滿紙錢專爐」，滿足市民信仰需求。
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