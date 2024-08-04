台南築角讓環境更友善 房市漲聲中看到了另種現象

台南市都發局推動築角計畫，將社區閒置空間變成亮點，但也發生後續維護問題，為此，設置獎勵金，鼓勵做好巡守維護；今年有多案都是舊案重新改造，延續亮點風華，目前正透過改造讓社區發展更永續。今年也特別結合公車亭周邊空間，廚讓空間更友善，社區居民更願意使用，也讓築角更貼近社區需要。

台南近幾年房地產熱絡，特別是南科附近發展快速，土地寸土寸金，地主也面臨開發壓力，要提供土地作為期5年築角計畫的意願也受影響，也是城市發展下的新現象，因此，築角對象多以沒有開發壓力的地區，或是選擇公有地為主，今年9處築角地點分別是後壁嘉田、菁豐社區，左鎮的左中、公館社區，下營16甲社區、新營新東、姑爺社區、鹽水後寮社區、玉井竹圍社區。

築角計畫分競賽、駐村及基礎型，目前正進行競賽，共有文化、淡江、銘傳、逢甲、中原、高雄應用科大、南應大、正修等多所大學共9組學生參加，由都發局媒合提出閒置空間改善的社區，與大學生一起合作為社區築角亮點。

南市築角計畫邁入第14年，多年下來也出現社區閒置空間改造後，因設施老舊或是沒左好維護而失色，也讓立意盡失，為此，都發局設置獎勵金，對於做好巡守維護的社區給予獎金；另今年有多案是舊案重提再創新，給予更精采的亮點，如新東、姑爺社區，另竹圍社區也曾經社造過，都將以新姿態呈現。今年築角也多了新特色，多個點結合公車亭等，增加乘坐、泡茶等空間，讓環境更友善。

都發局地景科長郭百修說，新東社區新增了整修完的日式宿舍景點，地主提供空間改造，因此處路口是學生上學出入口，又有公車亭，設計上就結合公車、學生亭等，多了學生與社區互動設施。左鎮公館社區是二寮看日出的地方，就結合已廢校的岡林國小部分圍牆空間，以及一旁公車亭，增加座椅等設施。後寮社區沒有公園綠地，利用廟宇後方空地，營造可泡茶聊天的空間，讓進香客也有地方坐。