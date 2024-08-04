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蔡伶霞鋼筆水彩畫家鄉 嘉縣鹿草美景辦展分享

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉義縣鹿草在地畫家蔡伶霞以鋼筆水彩畫家鄉，放在網路社群上，家鄉之美獲得好迴響，精選40幅作品即日起於鹿仔草民俗文化學堂展出；紮實的素描基礎，讓每幅作品栩栩如生。

蔡伶霞今天接受中央社記者訪問表示，3年前因父親說可能活不到她退休，她馬上結束33年教職，從新北市能仁家商退休返鄉照顧家人，也因而接觸了家鄉的人、事、物，夜晚父母睡著後，將白天所見的用鋼筆一筆筆畫下來。

蔡伶霞說，筆畫的人、街道、房厝與樹木，都讓她深深的感動，她舉其中一幅「國政醫師的門診日常」，是醫學系畢業後就返鄉為鄉民服務，現已80歲的醫師林國政

。林國政已是老人，還要為老人看診，因而她在夜晚創作時，常畫到流淚。

蔡伶霞說，她穿梭在鹿草街道時，常見很多老房子都缺乏整修，裡面都是住著老人家，老人無力整理，另一原因是把錢用來栽培子女讀書、做生意，沒錢修理破舊的住處，所以她用畫筆將老房子一一畫下來，讓大家以後能留戀。她父母也是省吃儉用，栽培她的兄弟姐妹讀到碩士、博士。

蔡伶霞表示，她一直在教學生，都沒有畫自己想要的，所以她要「畫我最愛的故鄉，一直畫下去」，因為故鄉每一個小小的角落都很漂亮。

畫展期間的每週六，蔡伶霞都要邀請70歲以上的老人來看展，然後幫他們拍照，再洗出來裱框送給他們；蔡伶霞說，也會替他們畫人像，並邀請藝術家的朋友一同來畫，呈現不同的繪畫風格，然後再送給被畫的老人。

蔡伶霞鋼筆水彩創作展今天舉辦開幕，展至9月28日，嘉義縣長翁章梁、文化觀光局長徐佩鈴與鹿草鄉長嚴珮瑜都前往祝賀，展場鹿仔草民俗文化學堂，原為鹿草鄉衛生所，經公所活動再利用，成為小而美的展覽空間。

嘉義 醫師

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