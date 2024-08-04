81歲當選南市勞工模範父親 他幼時父母雙亡長期捐公益

81歲洪鐵柱年幼父母雙亡，他身處逆境力爭上游，教育子女有成的他，長期捐款照顧弱勢，善心感動不少人，更是今年南市勞工模範父親最年長者，在地方傳為美談。

台南市政府勞工局今上午在善化啤酒廠舉辦113年勞工模範父親表揚，市長黃偉哲頒發獎牌、獎金給當選的勞工模範父親，並親切地與當選人及其親友團合影，勞工局也貼心準備火鶴花象徵「乎好」，感謝勞工模範父親們對家庭的無私付出及對社會的熱心貢獻。

表揚活動邀請樂團演出，也邀請台南市美容業職業工會志工，替得獎爸爸們打理外貌，帥氣上台領獎。今年度獎牌主題為「祥龍獻瑞」，呼應今年正為龍年，並題字「祥龍騰紫氣、常臨富裕家」祝賀得獎的爸爸。

32年次的洪鐵柱是今年勞工模範父親中最年長者，勞工局說，洪鐵柱自幼父母雙亡，由親戚扶養長大，因家境不好小學畢業後即自行謀生，服陸軍義務役三年，退伍後捕魚維生，因健康問題提前退休，即使生活艱困，仍用心照料家庭，教導子女誠實、腳踏實地。

洪鐵柱與妻子育有2男2女，其中長子於東陽實業擔任總務管理部經理，榮獲台南市105年模範勞工。洪更長期捐款至慈善團體，妻子與子女也一起加入，向社會傳遞正向力量。