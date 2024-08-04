不敵歲月 南市水道博物館開館巨型藝術裝置下周拆

台南山上花園水道博物館高約4.5公尺的創館巨型木偶拉米，因木質結構嚴重毀損，下周三將拆除，館方說，只要民眾將跟木偶合照分享到臉書，且標記水道博物館，入園出示截圖即可換取限量紀念品。

水道博物館親子沙坑旁的巨型木偶拉米，因造型充滿童趣，成為最受歡迎裝置藝術，也吸引不少遊客拍照，堪稱園區指標景點，開館5年來，每每吸引遊客拍照打卡。

不過，不敵戶外天候嚴苛，導致木質結構嚴重毀損，加上連月來大雨，木偶出現多處凹陷，評估後有安全之虞，園方決定認痛拆除，安排下周三休館日執行。

為讓木偶能一直留在所有遊客心中，館方也舉辦活動，只要民眾可以將跟木偶的合照分享到臉書，並且標記水道博物館，即可在到訪時，出示截圖換取限量紀念品。

文化局長謝仕淵說，水道博物館擁有廣闊戶外空間，適合發展戶外活動，在開館沒多久就設置沙坑，還有一座高4.5公尺的木偶，為配合園區豐富生態，還在木偶頭部設置鳥巢裝置，希望提供鳥類棲息，不過迄今都撲空。經觀察，原來是附近樹稍有鳳頭蒼鷹窩巢，也成為館內趣談。