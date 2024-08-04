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風災肆虐修整中 嘉市蘭潭後山步道封閉
凱米颱風帶來風雨影響嘉義市蘭潭環潭道路經修整後今天開放，但蘭潭後山步道部分路段，步道與橋梁嚴重毀損，無法通行，為避免民眾誤入危險路段，嘉義市政府封閉主線步道南側與北側路徑。
市府觀光新聞處表示，因凱米颱風降下連日豪大雨，經整理後環潭道路今天對外開放，但是後山步道部分路段上邊坡土質軟落，加上陣風影響，許多喬木傾倒，導致順向坡滑動挾帶土石崩落，其中位於蘭潭後山步道1k+200～1k+300路段（地圖牌面編號11～13路段），1座長30公尺之木製長板橋遭到喬木與土石破壞，受損嚴重需原地重建。
蘭潭後山步道是許多市民晨昏運動、假日休憩的熱門景點，觀光新聞處表示，為使登山民眾能掌握步道狀況，將於嘉義大學校區入口、筍寮步道入口、二漢坡入口、好漢坡入口及鎮德宮入口等5處出入口，設置封閉示意圖，呼籲民眾前往蘭潭後山健行時，請勿靠近封閉路段。
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