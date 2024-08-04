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嘉縣歷史建築萬國戲院封館整修 2年後再相會

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉義歷史建築「大林萬國戲院」將封館整修，今天舉辦封館前最後一場活動萬國歌廳秀，文史工作者江明赫邀2年後一起來見證全新的萬國戲院。

嘉義縣文化觀局今天告訴中央社記者，萬國戲院保留50年代電影院樣態，產權為樊文雄所私有，目前由江明赫代為經營管理，為大林鎮著名的觀光及文化活動場域，並吸引多部國內、外劇組來此拍片。

文觀局說，去年向文化部爭取到萬國戲院整修補助經費新台幣3825萬元，進行「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用工程」，縣府負擔配合款450萬元，日前已發包完成，即將動工。

文觀局指出，整修內容包括建築本體修復、機電、消防、衛生設備、空調設備及再利用工程，預計在114年底完工。

江明赫在昨天與今天為萬國戲院舉辦封館前的最終場「萬國百老匯期待再相會」系列活動，讓民眾體會舊時老戲院曾有過的「大舞廳」和「歌廳秀」；他說，老戲院暫別，2年後再一起見證全新的萬國戲院。

文化觀光局指出，萬國戲院修繕後除影視音娛樂功能外，也提供萬國戲院及相關人士的史蹟及相片常態展示內容，及供民眾參觀及休憩空間，建構影視音表演、展示教育複合使用的歷史建築空間。

嘉義 歷史建築

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