嘉縣歷史建築萬國戲院封館整修 2年後再相會
嘉義縣歷史建築「大林萬國戲院」將封館整修，今天舉辦封館前最後一場活動萬國歌廳秀，文史工作者江明赫邀2年後一起來見證全新的萬國戲院。
嘉義縣文化觀局今天告訴中央社記者，萬國戲院保留50年代電影院樣態，產權為樊文雄所私有，目前由江明赫代為經營管理，為大林鎮著名的觀光及文化活動場域，並吸引多部國內、外劇組來此拍片。
文觀局說，去年向文化部爭取到萬國戲院整修補助經費新台幣3825萬元，進行「古蹟歷史建築及聚落修復或再利用工程」，縣府負擔配合款450萬元，日前已發包完成，即將動工。
文觀局指出，整修內容包括建築本體修復、機電、消防、衛生設備、空調設備及再利用工程，預計在114年底完工。
江明赫在昨天與今天為萬國戲院舉辦封館前的最終場「萬國百老匯期待再相會」系列活動，讓民眾體會舊時老戲院曾有過的「大舞廳」和「歌廳秀」；他說，老戲院暫別，2年後再一起見證全新的萬國戲院。
文化觀光局指出，萬國戲院修繕後除影視音娛樂功能外，也提供萬國戲院及相關人士的史蹟及相片常態展示內容，及供民眾參觀及休憩空間，建構影視音表演、展示教育複合使用的歷史建築空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言