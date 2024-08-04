台南六甲山區重機跑山噪音擾民 監警環聯合稽查告發
台南市道174線常傳出重機車友結伴跑山路，不乏改裝車輛發出高分貝噪音擾民，麻豆警分局昨結合監理、環保機關執行「監、警、環」聯合稽查昨取締不法，警方強調，會再持續投入遏止歪風。
麻豆警分局昨結合南市環保局、新營、麻豆監理站及交通警察大隊位，於市道174線台南第二監獄路段攔檢，共攔查各式車輛43輛，取締交通違規15件，其中變更燈光、排氣管或消音設備13件、越級駕駛1件、未戴安全帽1件。
另檢測噪音車輛12部，有3輛不合格，不合格率達25%，通知限期複檢改善。
警方說，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人新臺幣1800元以上、3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。車輛若有改裝車燈，排氣管(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。
民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。
麻豆分局長章振國呼籲，民眾勿因自身喜好，任意改裝車輛燈光或排氣管，花錢改裝受罰又得耗時召回檢驗，得不償失。
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