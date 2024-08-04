台南現白海豚蹤跡 守護海洋生態不能等

國內蚵農只有台南沒有漁業權，市府、立委協助蚵農爭取漁業權多年，繼港務公司去年同意商港近百公頃海域區劃漁業權後，台江國家公園管理處也完成初審，劃定900多公頃，將送內政部國家公園署審查。區漁會指出，海委會已監測到此海域有白海豚行蹤，蚵棚如魚礁，為海洋生態加分，期待早日核定漁業權，讓蚵農申請履歷證明，帶動蚵產業發展。

漁港所長張順得指出，從安南區到南區海岸總共有1400公頃海域將區劃漁業權，為了讓養蚵永續發展，且不影響海洋生態，已不補助購買發泡材質浮具，未來將禁用，等蚵農手上既有保麗龍等發泡材質用盡後，全面汰換成HDPE高密度聚乙烯浮具。南市區漁會也要求蚵農，今年起不要再買發泡材質浮具。

台南沿海養蚵逾百年，已成重要的經濟產業，每年帶來經濟效益超過4億元，不過，因多數養殖區位在安平商港、台江國家公園海域內，蚵農無漁業權，每當災害損失無法獲得補助，為此蚵農力爭漁業權，經立委林俊憲的協助，以及市府及區漁會的努力，港務公司去年同意將95公頃海域劃為漁業權範圍，已報交通部核定中。

養殖面積最大的台江國家公園海域，管理處日前審查，也同意土城到安平900多公頃海域劃設漁業權，等農業局完成相關圖資、文資資料補充後，就逕送國家公園署審查核定，也使台南蚵農爭取漁業權向前邁進一大步

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，蚵產業累積的漁村文化，也是台江國家公園亮點，還給蚵農漁業權天經地義。蚵棚有如魚礁，養殖期間就是魚類在此繁殖最佳時機，連白海豚都現蹤，並被海委會監測到，蚵農也曾看到粉紅色澤的白海豚。中華白海豚棲息範圍橫跨苗栗、台中、彰化、雲林，台南也出現蹤跡，顯示生態環境有改善，吸引白海豚來覓食、棲息，是令人振奮消息。