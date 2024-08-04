新式蚵棚、延繩式養殖不敵凱米颱風 台南產官界謀對策

台南是唯一禁止7到9月颱風季不能養殖牡蠣的縣市，蚵農積極爭取全年養殖，因此蚵農與市府合作改善蚵棚的材質與養殖方式，包含延繩式及浮筏式，浮筏式使用高密度聚乙烯材質新式蚵棚，但這次凱米颱風來襲仍受損。漁港所表示，因尚在試驗階段，還需強化及改善。蚵農強調，打擊越南蚵最有效方式就是全年養殖，期待早日克服問題。

台南牡蠣養殖主為浮筏養殖，但每到6月底養殖季結束，8千多個竹製蚵棚就會被拖到岸邊，市府每年要花上近2千萬甚至更多經費清理，過程中除了環境髒亂也會影響景觀，為了解決環境的問題，以及不受颱風、西南氣流影響，也能全年養蚵，農業局與蚵農、業者合作，改良傳統竹製蚵棚為新式蚵棚，以HDPE高密度聚乙烯塑膠管取代，另也試驗延繩式的養殖方式。

但去年颱風來襲，新式蚵棚沒有通過考驗，經強化後，再接受考驗，這次凱米颱風帶來10多級強浪，除了部分新式蚵棚被吹毀，延繩式養殖設施也受損。南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，被吹上岸的受損蚵棚，結構完好，主要使用防鏽蝕的鐵絲，但連接錨的繩索疑被蚵殼長期刮損，強浪中被打斷，未來將以塑膠管裹護繩索防刮損。漁港所長張順得說，連日來風浪仍大，下周將會出海了解狀況，找出問題並改善兩種養殖設備的材質，設計出能耐強烈颱風的蚵棚。

陳俊安說，台南若能全年養殖蚵仔，就不會造成國內蚵產量的青黃不接，從中蚵牡蠣養起，1串成本100多元，若從蚵苗養起，1串成本20多元，若全年養殖，就能改從蚵苗養起，降低成本，不怕越南蚵的競爭，希望新式蚵棚早日研發成功，讓蚵農能全年性養蚵。