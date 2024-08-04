國3古坑交流道解決迷航 側車道動工

國道3號雲林縣古坑交流道2016年啟用後，南北匝道相距3公里，用路人須繞行6公里、增加20分鐘車程，且經常迷航，為改善上、下匝道交通紊亂，地方爭取古坑側車道工程改善，昨天動工，預計2027年完工，交通部長李孟諺表示，希望完工後，古坑交流道不再是容易迷路地方。

古坑交流道側車道工程動工典禮，李孟諺及縣長張麗善、立委劉建國、公路局長陳文瑞、古坑鄉長林慧如等人，一同祈福祝禱，期待工程早日完成。

古坑交流道2016年通車，在縣道149甲線及158甲線設匝道，相距3公里，導致交通動線紊亂，倘誤下交流道僅能繞行再上，造成用路人不便，張麗善說，這是當時交通部設計疏失，雖縣府提出要做側車道，但經費地方難負擔，經中央地方合作，中央挹注14.89億元做側車道工程，期待順利完成。

但立委劉建國說，古坑交流道為何有南北匝道相距3公里設計，無從追究，發現問題，他多次邀交通部勘查溝通，由中央分擔經費進行側車道工程，工程需近3年，仍有近3成土地未徵收，希望縣府加快腳步。縣府交通工務局長汪令堯表示，工程需徵收近5成私有地，近半數同意價購，餘徵收，有段在都市計畫變更範圍，上月核定通過，徵收計畫書會盡速送內政部審議，完成徵收。

李孟諺說，為讓兩條主要線道能跟交流道連接，才分離式設計，中間聯絡道當時縣府承諾完成。但財力無法負擔，包括用地工程費。經立委及縣府爭取，最後交通部決定將連絡道或側車道視為交流道一環，由國道基金支應，經一波三折協調，側車道工程終於動工，期待工程如期如質完成，讓古坑交流道這一帶不再迷航。