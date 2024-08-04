台南-小港機場巴士復駛拚觀光

台南往來高雄小港機場接駁巴士復駛，台南市觀旅局搭配推出遊程套票，甫上架已超過百筆預購訂單，觀旅局表示，依既定策略持續進行海外國際宣傳行銷，並與各大國際知名電商平台通路洽談販售，期待成功讓國際遊客便捷抵達台南，預期年底達到服務國際來台3000人次目標，創造億元觀光產值。

市府1日起結合電商平台推出小港機場至台南接駁巴士，提供遊客更便捷交通及購票服務，讓國際旅客小港機場入境，即可坐車直達台南，單趟每人300元，不只方便市民到小港機場搭機，更因應小港機場運量復甦，吸引國際旅客到訪。

觀旅局說，提供國際旅客從小港機場往返台南交通服務，讓旅客擁有快捷舒適旅遊體驗。同時結合熱門景點推出多款旅遊套票，結合台南熱門景點推出旅遊套票，藉多元、便利旅遊產品，吸引國際旅客來台南玩，帶動觀光產業發展。

依觀光署辦理去年來台旅客消費及動向調查，分別在桃園國際機場、高雄國際機場現場訪問離境旅客，來台旅客每人每次平均消費約4萬元，目標到年底服務小港機場直達台南旅客約3000人，可創造億元觀光產值。

觀旅局長林國華說，往小港機場快巴路線設有小港機場、巴克禮公園、香格里拉飯店、台南轉運站及小西門共5個站點，每日往返4趟、共8班次，單趟票價每人300元，詳情可上台南輕鬆遊網站查詢。