不敵強颱斷索 新式蚵棚需再強化

台南是唯一禁止7月到9月颱風季不能養殖牡蠣的縣市，蚵農積極爭取全年養殖，因此與市府合作改善蚵棚材質與養殖方式，包含延繩式及浮筏式，浮筏式使用高密度聚乙烯材質新式蚵棚，但凱米颱風來襲仍受損。漁港及近海管理所指出，因尚在試驗階段，還需強化及改善。蚵農強調，打擊越南蚵最有效方式就是全年養殖，期待早日克服問題。

台南牡蠣養殖以浮筏式為主，但每到6月底養殖季結束，8千多個竹製蚵棚就會被拖到岸邊，影響環境及景觀，市府每年要花費至少2千萬元清理，為解決廢蚵棚問題及克服養蚵受到颱風、西南氣流的影響，才能全年養蚵，農業局與蚵農、業者合作，改良傳統竹製蚵棚為新式蚵棚，以HDPE高密度聚乙烯塑膠管取代，也試驗延繩式養殖方式。

但去年颱風來襲，新式蚵棚未能通過考驗，經強化後，這次凱米颱風帶來10多級強浪，除部分新式蚵棚被吹毀，延繩式養殖設施受損。南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，被吹上岸的受損蚵棚結構完好，主要使用防鏽蝕的鐵絲，但連接錨的繩索疑被蚵殼長期刮損，強浪中被打斷，未來將以塑膠管裹護繩索防刮損。

漁港所長張順得說，連日來風浪仍大，將會出海了解狀況，找出問題並改善兩種養殖設備的材質，設計出能耐強烈颱風的蚵棚。

陳俊安說，台南若能全年養蚵，就不會造成國內蚵產量的青黃不接，從中蚵養起，1串成本100多元，若從蚵苗養起，1串成本20多元，若全年養殖就能改從蚵苗養起，降低成本，不怕越南蚵的競爭，希望新式蚵棚早日研發成功，讓蚵農能全年性養蚵。